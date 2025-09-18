Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szent-Iványi István: szorul a hurok a magyar kormány körül

mfor.hu

A kormány „hallgat és zavarban van”.

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szerint nagy bajban van a magyar kormány amiatt, hogy egyre erősebb nyomás érkezik az Egyesült Államok felől az orosz olaj vásárlásának beszüntetésére.

Lindsey Graham befolyásos republikánus szenátor támogatja Trump elnököt abban, hogy követelje Európától az orosz olaj vásárlásának beszüntetését. Szerinte itt most első sorban Magyarországról és Szlovákiáról van szó, Graham szenátor reméli, hogy ezek az országok is csatlakoznak azokhoz, akik a vérfürdő lezárásában segédkeznek. Ha mégsem, akkor annak következményei kell, hogy legyenek és lesznek is” – írja csütörtök reggeli bejegyzésében Szent-Iványi, majd hozzáteszi, hogy Donald Trump és Ursula von der Leyen hét eleji megbeszélése is ebbe az irányba mutat.

"A magyar kormány most hallgat és zavarban van. Amikor hasonló figyelmeztetések Brüsszelből jöttek, mindig nagy hangon tiltakoztak. Most, amikor az Egyesült Államok szorgalmazza ezt, akkor fülsiketítő hallgatásba burkolóznak.
A hurok egyre szorosabb, most bosszulja meg magát, hogy az elmúlt három és fél évben szinte semmit nem tettek az enrgiafüggetlenségünkért. Szuverenitásról papolnak, de közben teljesen kiszolgáltatottá tettek minket energiaügyben az oroszoknak és a gyors leválás most valóban nagy gondot okozna nekünk"

- zárja bejegyzését a szakértő.

