Makró GDP

Szenvedést és bizonytalanságot ígérnek a profik a világnak

Nem sok jót ígér a neves pénzügyi szakértők legfrissebbb előrejelzése a világgazdaság számára.

Az egyik legtekintélyesebb pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics hétfőn Londonban ismertetett, felülvizsgált prognózisában közölte: várakozása szerint a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolajféle hordójának átlagos árfolyama az idei második negyedévben eléri a 114 dollárt.

Az Oxford Economics kiemeli, hogy az iráni háború előtti legutóbbi, februárban összeállított előrejelzésében 3,3 százalékos idei átlagos globális infláció szerepelt. Hangsúlyozzák ugyanakkor a cég elemzői azt is, hogy az új előrejelzésükben szereplő globális inflációs ráta is kevesebb mint a fele az ukrajnai háború kitörésének évében, 2022-ben mért 8,1 százalékos átlagos világgazdasági inflációnak. A ház szerint azonban a gyorsuló infláció és a bizonytalanság így is megterheli a háztartási szektor kiadásait és a beruházásokat.

Emiatt az Oxford Economics a világgazdasági szintű hazai össztermék (GDP) idei egész évi növekedésére szóló előrejelzését 3 százalékról 2,6 százalékra rontotta.

A cég kiemeli, hogy a globális növekedési ütem ezzel kikerülne az elmúlt három évben mért szűk, 2,8-3 százalékos GDP-növekedési sávból. Az Oxford Economics szerint a legnagyobb mértékben az Öböl Menti Együttműködési Tanácshoz (GCC) tartozó gazdaságok szenvedik meg a háború hatásait. A ház ebben az országcsoportban 2026 egészére átlagosan 0,2 százalékos GDP-visszaeséssel számol az eddigi előrejelzésében szereplő 4,4 százalékos növekedés helyett.

Mégis lesz kamatvágás?

A meredek negatív korrekciót a cég szerint az energiahordozó-kitermelés elhúzódó visszaesése mellett a turizmusból eredő bevételek zuhanása indokolja. A kialakult inflációs környezetben az Oxford Economics az euróövezeti jegybank részéről a gazdasági aktivitás gyengülése ellenére 50 bázispontos kamatemelést valószínűsít 2026-ra. A ház felülvizsgált előrejelzése szerint a Bank of England – az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja – az idén nem módosítja 3,75 százalékos jelenlegi alapkamatát, vagyis véget vet a 2024 augusztusában kezdett enyhítési ciklusának, amelynek során eddig hatszor csökkentette alapkamatát, egyenként 25 bázisponttal.

Az Oxford Economics várakozása szerint ugyanakkor az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve júniusban és szeptemberben is végrehajt egy-egy 25 bázispontos kamatcsökkentést, tekintettel arra, hogy a cég szerint az amerikai gazdaságban a világ más gazdasági erőközpontjaihoz képest kevésbé tartós inflációs sokk várható, és továbbra sem szabadultak el a hosszú távú piaci inflációs várakozások.

Ön is kérdezhet Jaksity Györgytől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Média 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, elnöke lesz. Szokás szerint ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Garancsi István átvette Ausztriától a soproni kaszinó irányítását

A Gazdasági Versenyhivatal rábólintott, hogy a milliárdos üzletember legyen a többségi tulajdonos Sopronban is.

Hiába az állami százmilliárdok, még mindig csak egy állócsillaga van a magyar klubfutballnak

A Ferencváros labdarúgócsapatának összesen 15 millió eurót hozhat a konyhára a portugál Braga ellen az Európa Ligában a legjobb 16 csapat között véget érő kupaszereplés. Ugyanakkor nem látszik, hogy a Fradi mellett a közeljövőben lehetne még egy olyan magyar futballklub, amely reálisan odaérhetne valamelyik európai kupasorozat főtáblájára – mondta el a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában kollégánk, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója.

Szebben süt a nap az álláskeresőkre

Az első negyedévben átlagosan jóval rövidebb idő alatt találtak munkát az álláskeresők mint egy éve.

Az éves költségvetési-hiánycél majd felét sikerült elérni februárra

A tervezett hiány 49,9 százalékán áll a mutató, úgy, hogy a januári mutató minimálisan pluszban állt még.

Újabb kegyetlen áremelkedés jön kedden a kutakon – ha nincs magyar rendszáma

Eszetlen ütemben zajlik tovább a drágulás.

Nagyot ment tavaly a SZÉP kártya

Egyre több helyen egyre többet használjuk és használhatjuk.

Csúnya adatok jöttek az építőiparból – és még csak most fog beütni a közel-keleti válság

Heteken belül jelentős áremelkedés jöhet, pedig a cégdinamika már most is negatív.

Egész évben drágább lesz az olaj – ennyivel?

Új előrejelzés jött az olajárakról. De a Goldman Sachsnál még abból indulnak ki, hogy néhány hét múlva helyreállhat a forgalom, ami jelenleg egyáltalán nem látszik biztosnak.

Hétfőn elszámolnak Nagy Mártonék, de más fontos adatok is jönnek a héten

Azt már tudjuk, hogy nagyobb a hiány, mint tavaly. Most az is kiderül, miért. A turizmusról és a munkanélküliségről is friss adatok jönnek.

