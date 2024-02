Szép csendben minden NER-alapítványi tulajdonban lesz Magyarországon

Sokkal nagyobb vagyon felett diszponálhat Hernádi Zsolt Mol-vezér és Garancsi István feketeöves NER-vállalkozó közösen gründolt Continuum Vagyonkezelő Alapítványa, mint amekkoráról eddig olvasni lehetett. Nyilvános adatbázisok szerint ugyanis az alapítvány egy egészen hosszú céglánc végén is felbukkan, mint tulajdonos, így pedig összességében Tungsram-ingatlanok is az alapítvány birtokába kerülhettek.

Azt lapunk írta meg, hogy a Hernádi Zsolt Mol-vezér tulajdonában lévő 4Z Investments Zrt.-nek január 16-tól a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány lett a tulajdonosa. Innen pedig beindul a lánc: a 4Z az egyik résztulajdonosa a Solva Alpha Kft.-nek, a Solva a résztulajdonosa a 2A Ingatlan Befektetési Kft.-nek, amely pedig a Tungsram Real Estate Kft. tulajdonosának mondhatja magát.

Utóbbi két cégről már bőven cikkezett a sajtó. Több százmillió forint adósságot fizettek ki, hogy eladhatóvá váljon két budapesti Tungsram-ingatlan – írta az Átlátszó tavaly februárban. Röviden úgy lehet összefoglalni, hogy a Tungsram cégcsoport egyik leányvállalata, az ingatlanokat kezelő Tungsram Ingatlan Kft. 2019-ben mintegy 12,4 milliárd forintnyi ingatlanvagyont átadott a Tungsram Operations Kft.-nek. Ezután 2020-ban a Tungsram Ingatlan Kft. létrehozta a Tungsram Real Estate Kft.-t. A beszámolója alapján kilenc ingatlant apportáltak piaci értéken.

Alapítványi árnyék. Fotó: MTI

A frissen alapított cég ingatlanvagyona akkori értéken 1,758 milliárd forint volt. A földhivatali tulajdonlapok szerint az ingatlanok közül az Üdülő sori és a Fóti út 141. szám alatti az alapítással egyidőben került a Tungsram Real Estate Kft.-hez 2020 márciusában, a váci pedig júniusban. De utóbbi nem sokáig maradt: alig egy hónappal később már el is adták a 2A Ingatlan Befektetési Kft.-nek. A 75 ezer négyméteres belterületi váci ingatlant meglehetősen olcsón passzolták el: a 2021-es beszámoló szerint 307 millióért. Vagyis 4 ezer forint/négyzetméteres áron adtak túl az ingatlanon, amit már a vevő, a 2A Ingatlan Befektetési Kft. árult - írta az Átlásztó.

Most annyi látszik, hogy a 2A Ingatlan Kft. több volt Tungsram-ingatlant is árul, míg Tungsram Real Estate Kft.-nek három telephelye is van Újpesten. Ezek a Tungsram-ingatlanok Újpest legértékesebb telkei közé tartoznak, ahova akár lakóparkokat is lehet építeni. A cég fióktelepei pedig Győrben és Vácon találhatók, szintén egykori Tungsram bázisokon. A végső tulajdonosi bekötés pedig január 16-tól már a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány.

Az alapítvány kuratóriumának Hernádi Zsolt mellett Garancsi István és Bacsa György a tagja. Ezzel Hernádi Zsoltnak szinte már a teljes cégbirodalma bekerült az alapítványba. Lapunk írta meg, hogy nyilvános adatbázisok szerint a Gete Völgye Zrt.-nek és a VÁLL-EGON Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.-nek már nem a Mol-vezér a tulajdonosa, hanem a Continuum, amelybe már legalább 4 milliárd forint értégben Mol-részvények is landoltak. A 4Z-én keresztül az SI 13 Aero Zrt. is az alapítványi láncolat része lett: ez a Hernádi-cég arról híres, hogy előbb Szalay-Bobrovniczky Kristóft honvédelmi minisztertől megvett egy csehországi repülőgépgyártó céget, majd azt később továbbadta az államnak.

Maga a Tungsram 2022 novemberében csődölt be. Pályázaton árverezik a gyártósorait, amelyek elavultak és részben működésképtelenek. A felszámolási eljárás hivatalos kezdete 2023 január 23., attól a naptól kezdve a munkáltatói jogokat a felszámolóbiztos, Szabó Zsolt gyakorolja. A csődben döntő szerepe volt az Orbán-kormánynak, ugyanis az állami tulajdonú Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el az adósságrendezési ajánlatot.

Mostanában nagy divat a vagyonkezelő alapítvány. Lapunk intenzíven követi a vagyonkezelő alapítványokat, megírtuk például, hogy alapítványi kézben vannak Borkai Zsolt jachtos ügyvédjének kaszinói, a dohánypiac, de Csányi Sándor alapítványos intézkedéseiről is beszámoltunk. Azért egyre népszerűbb a NER-ben a vagyonkezelő alapítvány, mert úgy képes egyben tartani a vagyont, hogy a családtagok vagyoni érdekeltsége és befolyása megmarad. A kormány szerint a vagyonkezelő alapítványokat nem az adóelkerülés miatt szerették meg a NER vállalkozói. Az adószakértők szerint viszont a magánalapítványokhoz számos adózási előny kapcsolódik, amelyek miatt megérheti a hosszú távú vagyontervezés ezen formáit választani.