Szerbia megüzente: ha nem sikerül megállapodni a Mollal, ez lehet az olajfinomító sorsa

A szerb állam is megjelenhet a kérők közt.

Amennyiben nem sikerül megállapodni a Mollal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének átvételéről, Szerbia is ajánlatot tehet a részesedés megvásárlására – közölte Zorana Mihajlovic volt energiaügyi miniszter kedden.

Mihajlovic kiemelte, Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése. „Ettől a feltételtől nem szabad eltérni” – jelentette ki, aláhúzva: a finomító működése kulcsfontosságú az ország üzemanyag-ellátása, a kőolaj-feldolgozás és a gazdasági stabilitás szempontjából.

Hozzátette: Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy kész megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben.

A politikus szerint a jelenlegi helyzet nem Szerbia döntéseinek következménye, hanem az orosz-amerikai geopolitikai viszonyok eredménye. Hozzátette ugyanakkor, hogy az országnak minden körülmények között biztosítania kell a kőolaj-feldolgozást és az üzemanyag-ellátást.

A volt miniszter arra is kitért, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) várhatóan meghosszabbítja a tárgyalásokra vonatkozó engedélyt, amely május 22-én jár le. Zorana Mihajlovic szerint a tárgyalások során Szerbiának ragaszkodnia kell ahhoz is, hogy növelje tulajdonrészét a NIS-ben, mert ez lehetővé tenné az állam számára, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon a vállalat stratégiai döntéseire.

A tárgyalások során többször is felmerült a pancsovai finomító jövője, Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter is beszélt arról korábban, hogy Szerbia számára ez a legfontosabb nyitott kérdés, mivel a finomító működése közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a hazai piac lefedettségét.

Az energetikai tárca vezetője a múlt pénteken azt közölte, hogy a nap végéig megteszi végleges javaslatát a Molnak, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet róla, ám ez nem történt meg.

Bekeményít az EU a kockázatos befektetések ellen

Az EU megerősíti a kockázatos külföldi befektetésekkel szembeni védelmet – erről szóló szabályokat fogadtak el az Európai Parlamentben.

Mi legyen a vendégmunkásokkal? Túl szigorúak lehetnek a kormány tervei

A szakmai szervezet is aggodalmát fejezte ki.

Véget ért a jó világ a benzinkutakon

A piaci árak ismét emelkednek. A magyar autósok természetesen a védett árat fizethetik.

Varga Mihályék partnerek lesznek a Tisza-kormány egyik fő ígéretében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) konstruktív partner lesz az euró bevezetésében. 

Gúzsba kötötte Magyar Péterék kezét az előző kormány

Az árszabályozásokról, legyen szó az élelmiszerekről vagy az üzemanyagokról, az új kormány gazdaságitárca-vezetői előzetesen ugyan óvatosan nyilatkoztak, de nem tartották hasznos lépésnek ezeket. Egyelőre mégsem tudják eltörölni, pedig különösen az üzemanyagok esetén sürgető lenne a helyzet megoldása.

Már ezen a héten fontos teszt vár az új kormányra

Május 22-én vizsgálja felül Magyarország szuverén államadós-osztályzatát a Moody’s. Leminősítés nem várható, de érdemes lesz majd figyelni a hitelminősítő esetleges kommentárjára – erről beszélt Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Még egy több tíz milliárdos búcsúajándékot hagyott az Orbán-kormány

Négy évre szól a keretszerződés.

Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását

A kiutasítás jogalapja megszűnt.

Krausz Ferenc érdekes levelet írt Magyar Péternek

Alapítványa teljes átvilágítását kérte.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

