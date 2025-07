Szerdán érkező adat miatt is izgulhat az Orbán-kormány

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Pénteken a lakásépítések és építési engedélyek első féléves adatait ismerteti a KSH. 2025 első negyedévében 2704 új lakás épült, ami 2,7 százalékos csökkenés az előző év azonos időszaki, alacsony bázishoz képest. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 5651 volt, 25 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában; a növekedés hátterében elsősorban néhány nagy léptékű, fővárosi beruházás azonosítható. Pénteken a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) kiadja a beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított júliusi értékét. A BMI szezonálisan kiigazított júniusi értéke 48,9 pontra csökkent a májusi 49,8-es értékről. A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték 1995 óta a hatodik legkisebb e havi érték, de felülmúlja az előző három év június havi értékeinek átlagát. Júniusban a válaszadók az előző hónaphoz képest mérsékelt zsugorodásról számoltak be.

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a külkereskedelem, a bruttó hazai termék (GDP) és az ipari termelői árak, valamint a szálláshelyek forgalmáról is közöl statisztikákat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!