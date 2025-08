Szerdán és pénteken újabb számok miatt aggódhat az Orbán-kormány

Minden adatot a közlés napján azonnal közzéteszünk oldalunkon is.

Idén sem jön be a nagy ugrás.

Kapcsolódó cikk Szertefoszlottak a kormány tervei: sem repülőrajt, sem növekedés Idén sem jön be a nagy ugrás.

Pénteken, augusztus 8-án pedig a lakosságot talán leginkább közvetlenül érintő gazdasági mutató, az infláció júliusi alakulásáról is tájékoztatást adnak.

Jövő héten újabb fontos adatokat ismerhetünk meg, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal szerdán, azaz augusztus 6-án a magyar ipar júniusi teljesítményére vonatkozó első becslését, illetve a kiskereskedelmi forgalom júniusi adatait is közzéteszi.

- mondta, miután az elmúlt napokban például a KSH által közzétett féléves magyar GDP-adat is elszomorító képet mutatott a helyzetről.

Orbán Viktor miniszterelnök szombati beszédében maga is elismerte, hogy a magyar gazdaság nincs fényes állapotban.

