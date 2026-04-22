Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Makró A költségvetés helyzete Állami költségvetés Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Szerdán kiderül, mit csinált utolsó előtti miniszteri hónapjában Nagy Márton

Jön a részletes számadás a rekordhiányról.

Az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének március végi helyzetéről közli részletes tájékoztatóját ma a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az április 10-én kiadott gyorstájékoztató szerint márciusban – egy hónap alatt – a központi alrendszer 1313,6 milliárd forint hiánnyal zárt, az egy évvel korábbi 831,2 milliárd forintos deficittel szemben.

Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. A központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

Az adó- és járulékbevételek az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,1 százalékkal magasabban alakultak – ismerte el gyorstájékoztatójában az NGM.

A jelentős hiányt azzal magyarázta, hogy március végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt a nyugellátásokra összesen 2506,1 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 798,3 milliárd forintot fizettek ki. Többletkiadásként jelentek meg a Vidéki Otthonfelújítási Program, valamint az Otthon Start Program keretében igénybe vett támogatások miatti kifizetések.

Márciusában jelent meg először költségvetési kiadásként az Otthon Start Program keretében igénybe vett kölcsönök állami kamattámogatása. Az NGM szerint jelentősen magasabb összegben teljesültek az állami beruházási fejezetek kiadásai is, elsősorban a közútfejlesztési beruházások előrehaladása miatt. Ezen felül, március hónapban nagyobb összegben utaltak ki az uniós kiadásokból is, amelyek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.

(MTI)

