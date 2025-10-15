Szerdától gyorsan újabb milliókat szórna ki a kormány

Két, kedvező kamatozású hiteltermék lesz elérhető a turisztikai ágazat szolgáltatóinak szerdától, már az első héten több száz hiteligénylés elbírálására készül a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH).

A KTH közleménye szerint az ágazat cégei 5 egyszerű lépésben, maximum 15 napos ügyintézési határidővel juthatnak kedvező kamatozású hitelhez, a hónap végén meg is történhetnek az első folyósítások. Az előminősítések már zajlanak. Az első konstrukciók a KTH Start Forgóeszköz Hitel és a KTH Start Beruházási Hitel lesznek.

Láving Gusztáv, a hitelközpont vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) adatszolgáltatásra kötelezettek már szeptemberben megkapták a lehetőséget, hogy előminősítsék magukat, így ők október közepén azonnal felkészültebben, kiszámíthatóbban adhatják be a kérelmüket.

A forgóeszköz hitel a működési költségek – például bérek, szállítói számlák – finanszírozására szolgál, maximum 3 éves futamidővel lehet majd igényelni, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel. Láving Gusztáv kiemelte, hogy az ágazatban dolgozó egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is hitelképesnek minősülnek. Ők korábban csak drága személyi kölcsönökhöz juthattak hozzá, hogy megteremtsék vállalkozásuk likviditását, most viszont – állami kamattámogatással – fix 3 százalékos kamatszint mellett igényelhetnek hitelt.

A másik elérhető termék, a beruházási hitel felhasználható szolgáltatások fejlesztésére (ilyen lehet akár egy jacuzzi, szauna beszerzése), kapacitásbővítésre és hatékonyságnövelésre, beleértve az energiahatékonyság és a fenntarthatóság erősítését is. Ez maximum 5 éves futamidejű, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel, szintén éves fix 3 százalékos kamattal – tájékoztattak.

A közlemény szerint ezek a hitelek az állami garanciavállalás következtében fedezet nélkül igényelhetőek – ezáltal például azoknak a szolgáltatóknak is elérhetők, amelyek bérelt ingatlanban működnek. A törlesztés a turisztikai szezonhoz igazított (akár évi 2 vagy 4 részletben, akár a nyári hónapokra koncentrálva is teljesíthető), és a tőke-visszafizetésre akár egy éves türelmi idő is kérhető (ebben az esetben az első évben csak kamatfizetés történik), az előtörlesztésre pedig bármikor, díjmentesen van lehetőség.

A KTH kedvezményes hiteleit azok a vállalkozások és természetes személyek vehetik igénybe, amelyek szálláshely-szolgáltatással, vagy vendéglátó üzlet üzemeltetéssel, vagy turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglalkoznak. Az igénylés digitálisan, pár lépésben, ügyfélbarát módon intézhető az NTAK-on vagy a KTH honlapján (kth.hu) keresztül.

A tájékozódást online a KTH honlapja (www.kth.hu), telefonon a díjmentesen hívható ügyfélszolgálat (+36 1 550 1832), valamint az [email protected] segíti. A konstrukciók megismertetésében, népszerűsítésében, a személyes ügyféltájékoztatásban az országos lefedettséggel rendelkező Tourinform hálózat is közreműködik.

(MTI)