Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Állami támogatás Hitel Turizmus

Szerdától gyorsan újabb milliókat szórna ki a kormány

mfor.hu

A turisztikai ágazat szereplői örülhetnek.

Két, kedvező kamatozású hiteltermék lesz elérhető a turisztikai ágazat szolgáltatóinak szerdától, már az első héten több száz hiteligénylés elbírálására készül a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH).

A KTH közleménye szerint az ágazat cégei 5 egyszerű lépésben, maximum 15 napos ügyintézési határidővel juthatnak kedvező kamatozású hitelhez, a hónap végén meg is történhetnek az első folyósítások. Az előminősítések már zajlanak. Az első konstrukciók a KTH Start Forgóeszköz Hitel és a KTH Start Beruházási Hitel lesznek.

 

Láving Gusztáv, a hitelközpont vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) adatszolgáltatásra kötelezettek már szeptemberben megkapták a lehetőséget, hogy előminősítsék magukat, így ők október közepén azonnal felkészültebben, kiszámíthatóbban adhatják be a kérelmüket.

A forgóeszköz hitel a működési költségek – például bérek, szállítói számlák – finanszírozására szolgál, maximum 3 éves futamidővel lehet majd igényelni, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel. Láving Gusztáv kiemelte, hogy az ágazatban dolgozó egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is hitelképesnek minősülnek. Ők korábban csak drága személyi kölcsönökhöz juthattak hozzá, hogy megteremtsék vállalkozásuk likviditását, most viszont – állami kamattámogatással – fix 3 százalékos kamatszint mellett igényelhetnek hitelt.

A másik elérhető termék, a beruházási hitel felhasználható szolgáltatások fejlesztésére (ilyen lehet akár egy jacuzzi, szauna beszerzése), kapacitásbővítésre és hatékonyságnövelésre, beleértve az energiahatékonyság és a fenntarthatóság erősítését is. Ez maximum 5 éves futamidejű, minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszeggel, szintén éves fix 3 százalékos kamattal – tájékoztattak.

A közlemény szerint ezek a hitelek az állami garanciavállalás következtében fedezet nélkül igényelhetőek – ezáltal például azoknak a szolgáltatóknak is elérhetők, amelyek bérelt ingatlanban működnek. A törlesztés a turisztikai szezonhoz igazított (akár évi 2 vagy 4 részletben, akár a nyári hónapokra koncentrálva is teljesíthető), és a tőke-visszafizetésre akár egy éves türelmi idő is kérhető (ebben az esetben az első évben csak kamatfizetés történik), az előtörlesztésre pedig bármikor, díjmentesen van lehetőség.

A KTH kedvezményes hiteleit azok a vállalkozások és természetes személyek vehetik igénybe, amelyek szálláshely-szolgáltatással, vagy vendéglátó üzlet üzemeltetéssel, vagy turisztikai attrakció üzemeltetéssel foglalkoznak. Az igénylés digitálisan, pár lépésben, ügyfélbarát módon intézhető az NTAK-on vagy a KTH honlapján (kth.hu) keresztül.

A tájékozódást online a KTH honlapja (www.kth.hu), telefonon a díjmentesen hívható ügyfélszolgálat (+36 1 550 1832), valamint az [email protected] segíti. A konstrukciók megismertetésében, népszerűsítésében, a személyes ügyféltájékoztatásban az országos lefedettséggel rendelkező Tourinform hálózat is közreműködik.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közösségimédia-alkalmazásokat használó nő

Senki nem védi meg a gyerekeket a közösségi médiától, és a kormány sem fogja

Egyáltalán nincsenek biztonságban a gyerekek a közösségimédia-platformokon, az Európai Unió viszont megkötötte a tagállamok kezét, miközben rájuk hárítja a felelősséget. A gyerekeket algoritmusok nevelik fel, az NMHH 10 év alattiakat is talált társkereső csoportokban, a felnőttek pedig tömegesen írnak nekik azért, hogy szexuális tartalmú képeket kérjenek tőlük. Biztonságot csak a szülők tudnának adni, de sokszor nem építik ki a szükséges bizalmat a gyerekekkel.

Az IMF rontotta az idei és jövő évi magyar növekedésére vonatkozó előrejelzését

Az IMF rontotta az idei és jövő évi magyar növekedésére vonatkozó előrejelzését

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzésében javította a világgazdaság idei és jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását az áprilisi prognózisához képest.

Nagy adótartozással rendelkező cég tulajdonosa nyerte el a százhalombattai sportcsarnok felújítását

Ugyan a korábbi pályázaton alvállalkozóként Mészáros Lőrinc cége nyerte el a Mol-finomító városának közbeszerzését, ám az idén újra kiírt tendert végül a siófoki kézilabdaklub tulajdonosa vitte el. Bár az nem jó ómen, hogy nyáron kikapcsolták a villanyt a siófoki kézicsarnokban és a hozzá tartozó sportszállóban a nagy adótartozás miatt.

Már megint olcsóbban tankolhatunk

Már megint olcsóbban tankolhatunk

Csökkentek az árak a kutakon. De mennyivel?

Zárolt magyar uniós pénzek: sorsdöntő tárgyalás kezdődik kedden – Ursula von der Leyen és Orbán Viktor egy oldalon?

Zárolt magyar uniós pénzek: sorsdöntő tárgyalás kezdődik kedden – Ursula von der Leyen és Orbán Viktor egy oldalon?

Bíróság elé citálták az Európai Bizottságot azért, mert feloldotta az uniós források egy részének zárolását. 

Félkész ország? Alig épült valami az országban augusztusban

Félkész ország? Alig épült valami az országban augusztusban

Súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban az elemzők szerint.

Hatalmasat zuhant a magyar autógyártás augusztusban

Hatalmasat zuhant a magyar autógyártás augusztusban

A közúti gépjármű gyártása 35 százalékkal maradt el idén augusztusban a tavalyitól a KSH adatai szerint. Az export sem néz ki jól a járműiparban. Két magyar régióban még így is nőni tudott az ipari termelés, Dél-Alföld viszont elesett.

Ennek láttán felmehet Lázár János vérnyomása

Ennek láttán felmehet Lázár János vérnyomása

Csak fellángolásnak bizonyult a miniszter hatáskörébe tartozó építőipar júliusi növekedése, az augusztusi éves szintű mínusznál nagyobbra több évig kell visszalapozni.

A német ipar már beindult, de a magyart még nem húzza magával

A német ipar már beindult, de a magyart még nem húzza magával

Idén még gyenge lesz a Magyarországon épülő nagy gyárak várt hatása az iparra – derül ki a GKI Gazdaságkutató elemzéséből. Különösen úgy, hogy a CATL-gyár második ütemének előkészítését felfüggesztették.

Kihúzták a szőnyeget Varga Mihály alól?

Kihúzták a szőnyeget Varga Mihály alól?

A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitelek szűkítették a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai mozgásterét. Erről is esett szó a Trend FM hétfő délelőtti adásában, amely vendége főszerkesztőnk, Csabai Károly volt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168