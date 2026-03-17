Szerdától itt a 700 forintos gázolaj – tovább folytatódik az árrobbanás a kutakon

A Holtankoljak információi szerint szerdától, azaz március 18-ától tovább emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A benzin esetében az emelés bruttó 5, a gázolaj esetében pedig bruttó 3 forint.

Az oldal kedden az alábbi átlagárakat mérte, tehát ezekhez adódhat hozzá az újabb emelés mértéke:

95-ös benzin: 643 forint/liter

Gázolaj: 699 forint/liter

Természetesen ezek az árak nem vonatkoznak a védett áron tankolókra, akik továbbra is 595, illetve 615 forintos áron vásárolhatnak a magyar benzinkutakon.

Az áremelésekkel tovább nő a védett és a piaci árak közti különbség, ez jelenleg a benzin esetében 48, míg a gázolaj esetében már 84 forint.

