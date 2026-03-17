Szerdától itt a 700 forintos gázolaj – tovább folytatódik az árrobbanás a kutakon

Persze csak annak, aki nem védett áron vesz.

A Holtankoljak információi szerint szerdától, azaz március 18-ától tovább emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A benzin esetében az emelés bruttó 5, a gázolaj esetében pedig bruttó 3 forint.

Az oldal kedden az alábbi átlagárakat mérte, tehát ezekhez adódhat hozzá az újabb emelés mértéke:

  • 95-ös benzin: 643 forint/liter
  • Gázolaj: 699 forint/liter

Természetesen ezek az árak nem vonatkoznak a védett áron tankolókra, akik továbbra is 595, illetve 615 forintos áron vásárolhatnak a magyar benzinkutakon.

Az áremelésekkel tovább nő a védett és a piaci árak közti különbség, ez jelenleg a benzin esetében 48, míg a gázolaj esetében már 84 forint.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Hatalmas változás a magyar Revolut-ügyfelek életében

Hatalmas változás a magyar Revolut-ügyfelek életében

Mind a 2,3 millió ügyfél érintett. Elsődleges bankká változna a Revolut.

Elfogyott a pénz a Demján Sándor Programban

Elfogyott a pénz a Demján Sándor Programban

Kimerült a keret.

70 milliárdnál is többet kértek már az államtól otthonfelújításra

70 milliárdnál is többet kértek már az államtól otthonfelújításra

De még mindig érdemes lehet belevágni.

Politico: kezdenek nagyon bepipulni Orbán Viktorra Brüsszelben

Ez a húzás most tényleg az utolsó csepp lehet? Soha nem látott frusztrációt okoz a magyar kormány hátraarca az ukrán hitel ügyében uniós körökben.

Zsiday Viktor szerint akár tőzsdepánik is jöhet

Zsiday Viktor szerint akár tőzsdepánik is jöhet

Komoly válság lehet az iráni háborúból. Nem volt B terve Trumpnak?

A magyar gazdaságnak is fizetni kell az iráni háború költségeit

A magyar gazdaságnak is állnia kell az iráni háború költségeit

Az elmúlt napokban a nemzetközi hírekben az egyik legfontosabb téma a Hormuzi-szoros lezárása lett. A nemzetközi olajkereskedelem ütőerének tartott térségen halad át a világ olajtermelésének az ötöde, és az LNG-gáz szállításában is óriási a szerepe. A háború miatt megugró energiaárak a magyar gazdaság szempontjából is nagyon fájdalmasak. Ugyanakkor az alternatív szállítási útvonalak beindítása némi enyhülést hozhat.

Nagy kéréssel fordult Brüsszelhez a magyar miniszter – itt a levél

Nagy kéréssel fordult Brüsszelhez a magyar miniszter – itt a levél

A mezőgazdaságot érinti a kérés.

Már a csehek is kivizsgálnák, hogy mi történt a Barátság vezetékkel

Már a csehek is kivizsgálnák, hogy mi történt a Barátság vezetékkel

A csehek szívesen vezetnék a missziót is.

Szijjártó Péter nem akármilyen bejelentést tett, új vezeték épül Magyarországon

Szijjártó Péter nem akármilyen bejelentést tett, új vezeték épül Magyarországon

Magyarországot és Szlovákiát köti össze.

Fordulat közeleg az olajpiacon? Fontos hír jött a Hormuzi-szorosból

Fordulat közeleg az olajpiacon? Fontos hír jött a Hormuzi-szorosból

Egy nem iráni tanker átjutott.

