Szeretnek titkolózni vagyonukról a nagyvárosok vezetői

A huszonöt megyei jogú város polgármestere közül tizenegy továbbra sem teszi közzé vagyonnyilatkozatát a város honlapján. A tavalyi évhez hasonlóan így hiába kerestük Békéscsaba, Debrecen, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Salgótarján, Sopron, Székesfehérvár, Szekszárd és Zalaegerszeg első emberének ilyen jellegű bevallását.

A „titkolózás” oka továbbra is az, hogy az önkormányzati törvény a dokumentumról csak annyit mond, az

„közérdekből nyilvános”.

Így annak leadására, kezelésére, ellenőrzésére, sőt a betekintésre vonatkozó szabályokat a helyhatóság saját maga szabhatja meg. (Ez egyébként az egyik közgyűlési bizottság feladata.) Furcsaság viszont, hogy miközben az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozataiból adatvédelmi okok miatt felismerhetetlenné tették a közeli hozzátartozók (házastárs, gyermekek) neveit, a városvezetők esetében nem történt meg ez az anonimizálás.

Több olyan önkormányzatot is találtunk, ahol a városvezető (és a képviselők) már minden bizonnyal leadták ezt a kötelező dokumentumot, hiszen a jogszabály szerint amíg ennek nem tesznek eleget, nem gyakorolhatják jogaikat, illetményre, természetbeni juttatásokra, költségtérítésre nem jogosultak, ám az interneten még csak a tavalyi vagyonbevallások érhetők el. Azok a polgármesterek, akik viszont cikkünk megírásáig a világhálón is közzétették friss vagyonnyilatkozatukat, szolgáltattak néhány érdekességgel.

Például Márki-Zay Péter már javította is vagyonnyilatkozatát. A hódmezővásárhelyi városvezető egyébként jelentéktelen hibát vétett: az amúgy is törvényben biztosított, havi illetményének 15 százalékát kitevő költségtérítés bevallását pótolta.

Tavaly arról számoltunk be, 2023 elejére megtakarításaiban jelentős gyarapodást ért el Győr polgármestere, azonban Dézsi Csaba András pénzügyi sikerszériája itt véget is ért. Azért gyűjtést még nem kell szervezni neki, hiszen bőven van még mit a tejbe aprítania: a kormánypárti városvezető megtakarításai 310 millióról 307 millióra csökkentek.

Miskolc polgármestere, Veres Pál vagyonnyilatkozatának legizgalmasabb eleme egy autóbeszerzés volt. A borsodi városvezető augusztus óta egy 2018-as Volkswagen Touareg boldog tulajdonosának mondhatja magát. Egy ilyen évjáratú és típusú gépkocsit a Használtautó keresőjének tanúsága szerint meg lehet vásárolni már 14 millió forintért is, ám a felső határ ha nem is a csillagos ég, de az ár felkúszhat akár 21,5 millió forintra. A vagyongyarapodásnak Veres esetében több forrása is van. Egyrészt polgármesteri illetménye mellett havi 1,2 millió forintot kap a miskolci egyetemet felügyelő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumi tagjaként, másrészt feleségével közös bt.-jükből – az eredménytartalék terhére – összesen egymillió forint osztalékot vettek fel.

Igazi befektetési nagyágyúnak tűnik Péterffy Attila, Pécs ellenzéki polgármestere. A baranyai vármegyeszékhely első embere 2012 óta 3131,1 gramm aranytömb, 150 gramm aranytábla, illetve 20 gramm aranylapka tulajdonosa, emellett továbbra is megvan nem kevesebb mint 21 féle befektetése. Ezek között található olyan, még 2018-ban kibocsátott Prémium Magyar Állampapír, mely a hetekben fog lejárni, illetve olyan 2020 végén jegyzett, 2021 elején kibocsátott Magyar Állampapír Plusz, melynek futamidejéből még két év van hátra. Mivel e két államkötvény kamata meglehetősen alacsony (különösen az elmúlt két év bőven két számjegyű inflációjához képest), így némileg csodálkozhatunk is, hogy a városvezető nem cserélte ezeket jobb konstrukciójú befektetésekre.

A pécsi városvezető elég alacsonyan kamatozó MÁP Pluszt birtokol. MTI / Balogh Zoltán

Szintén vannak állampapírjai Szombathely polgármesterének. Nemény András ezen a soron a tavalyival megegyező, 1,4 millió forintot szerepeltetett vagyonnyilatkozatában, ám hogy ez milyen papírt rejt, az nem derül ki a dokumentumból.

Nem volt nagy autós- és motorosforgalom

Járművek terén nem láttunk nagy mozgást az elérhető tizenöt vagyonnyilatkozat alapján. Veres Pál Volkswagen Touareg autóbeszerzése mellett azt vettük észre, Pintér Tamás, Dunaújváros ellenzéki polgármestere csupán körülbelül egy évig volt egy Kawasaki motorkerékpár tulajdonosa, ám a 2022 novemberében beszerzett jármű a 2024 eleji vagyonbevallásában már nem bukkan fel.

Nagyvárosaink vezetői készpénzt nem nagyon tartanak otthon. A tizennégy elérhető polgármesteri vagyonnyilatkozatból az alábbiaknál találtunk „befőttesüvegben” tárolt pénzt: