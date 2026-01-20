Szergej Lavrovot boldoggá tenné a tervezett szerb-magyar üzlet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden azt nyilatkozta, hogy Oroszország számára „kedvező” lenne, ha a magyar Mol vásárolná meg a szerb NIS olajcégben – írja a Reuters.
A cégben 44,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Gazprom Neft orosz vállalat kötelező érvényű széndéknyilatkozatot írt alá a Mollal a részesedés eladásáról. Az anyavállalat Gazpromnak pedig 11,3 százalékos tulajdonrésze van.
Az orosz részesedést az orosz olajiparra kivetett amerikai szankciók miatt kell értékesíteni, az üzlethez így az amerikai kormány jóváhagyására is szükség lehet.