Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Horvátország Olaj Mol

Szertefoszlottak a Mol álmai az Adria kőolajvezetékről

mfor.hu

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat – jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a kabinet ülésén.

„Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad” – hangsúlyozta Plenkovic azokra a sajtóhírekre reagálva, miszerint a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a Janafban.

A Mol a Janaffal folytatott tárgyalások után közleményében azt írta: javasolta a horvát vállalatnak, hogy tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

A kormányfő kiemelte: a Mollal a horvát fél továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kíván fenntartani, ám a tulajdonkérdés „nincs napirenden”.

Döntöttek a horvátok
Döntöttek a horvátok
Fotó: Facebook

Plenkovic újfent emlékeztetett, hogy a Janaf készen áll arra, hogy elegendő mennyiségű kőolajat szállítson a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak teljes kapacitáskihasználásához.

A zágrábi székhelyű vállalat üzemelteti az 1974 és 1979 között megépült Adria-kőolajvezeték horvátországi szakaszát, amely hazai és külföldi felhasználók számára is lehetővé teszi a nyersolaj szállítását. Tevékenységének kisebbik részét az olaj és az olajszármazékok raktározása, valamint a folyékony rakomány átrakodása teszi ki.

A Janaf tagja a mediterrán olajipari csoportnak, a MOIG-nak (Mediterranean Oil Industry Group). (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Érdekes partnerséget kötött az MBH

Az MBH Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja, hogy a bank szakmai és anyagi támogatásával segítse a TÖOSZ küldetését, és hozzájáruljon egy önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági és jogi környezet megteremtéséhez. A partnerség tovább erősíti az MBH Bank azon célkitűzését, hogy a helyi adottságokhoz illeszkedve minél hatékonyabb, személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani az önkormányzati ügyfelei számára.

Lassan a fél ország alapítványi tulajdonban lesz Magyarországon

Megvan a 100. vagyonkezelő alapítvány Magyarországon

Három év kellett a százas határ eléréséhez.

Lopakodó áremelkedés a kutakon

Lopakodó áremelkedés a kutakon

Hiába nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, a kutakon csütörtökön a benzin és a gázolaj is átlagban 1 forinttal kerül többe.

Pénz nem számít: erősödik az érdeklődés a használt hibrid és elektromos autók iránt

Pénz nem számít: erősödik az érdeklődés a használt hibrid és elektromos autók iránt

A használtautó-piacon ugyan enyhe visszaesés volt a keresletben, de az alternatív hajtású járművek iránti érdeklődés tovább erősödött, az áremelkedés dacára.

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban befektetőként is más szemlélettel érdemes kialakítanunk a portfóliónkat – hangzott el a lapcsoportunk által rendezett Klasszis Befektetői Klubon. Ideje lehet növelni a reáleszközök súlyát, és az sem mindig egyértelmű, hogy a kötvény lesz a nyerő befektetés. Devizafronton idén eddig a külföldiek jártak jól.

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

A kamatkifizetés okoz sok kiadást.

Van autója? Ezt a hírt nézze meg!

Van autója? Ezt a hírt nézze meg!

Csütörtökön nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak.

Előre nem megyünk, de legalább hátra se

Előre nem megyünk, de legalább hátra se

Az immár harmadik hónapja stagnáló inflációról mondták el véleményüket a makrogazdasági elemzők és a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kármán András: Nehéz költségvetési helyzetet fog a Tisza örökölni

Kármán András: Nehéz költségvetési helyzetet fog a Tisza örökölni

A Tisza politikusa szerint még sok kárt okozhat a Fidesz.

Nagy a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt

Nagy a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt

A 3 százalékos konstrukció nagyon kedvezményes.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168