1p
Makró Adó Gulyás Gergely

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

mfor.hu

Nem szüntették meg a szolidaritási hozzájárulás miatt indult pert Szigetszentmiklóson.

A keddi kormányrendelet értelmében a szolidaritási hozzájárulás befizetése nem lehet vita tárgya és visszamenőleges hatállyal meg is kell szüntetni az ezzel kapcsolatos pereket, Szigetszentmiklós esetében még biztosan nem született ilyen döntés – írja a Telex.

Litresits András ügyvéd, aki Szigetszentmiklóst képviseli a szolidaritási hozzájárulást érintő perben a Magyar Hangnak azt mondta, hogy az ügyet tárgyaló bíró nem szüntette meg a pert, hanem a tárgyalás elhalasztásáról döntött, az új időpontot május 19-re tűzte ki.

Szigetszentmiklós közel kétmilliárd forint szolidaritási adó befizetése miatt indított pert a Magyar Államkincstárral szemben.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta ezzel kapcsolatban, szerinte a helyzet világos, és mindenkinek ki kell venni a részét a közteherviselésből. Szerinte az állam ugyanúgy érvényesíti ezt a kötelezettséget Budapesttel szemben, mint bárki mással.

