Szigorúbb lett az egyik magyar adószabály

A módosított szabályozás azonban szigorít ezen és amennyiben a felek peren kívül állapodnak meg sérelemdíj fizetéséről, az már nem lesz adómentes, így azután a magánszemélynek úgy kell adóznia, mintha jövedelmet kapott volna. A változás célja, hogy megakadályozza a sérelemdíjjal történő visszaéléseket, és biztosítsa, hogy az valóban céljának megfelelően, ne pedig adóoptimalizálási szándékkal kerüljön kifizetésre. Számos munkáltató, illetve jogsértéssel vádolt – főleg a közép- és nagyvállalat – cég gyakorlatában eddig sem szerepelt a sérelemdíj. Ez azért van így, mivel az adott cégek számára már a jogsértés elismerése is hátrányos precedenst, komoly presztízs veszteséget jelentene és eleve nem értelmezhető a vállalati kultúrájukban az, hogy a sértetti, munkavállalói nyomásra tekintettel a magánszemély adóoptimalizálásában segítsenek. Ugyanakkor sokszor, főleg mikro- és kisvállalkozások esetében a sértett magánszemély azzal helyezi nyomás alá az adott céget, hogy ha nem sérelemdíjat kap, akkor „bruttósítja” a követelését és még az adót is a cégnek kell majd pluszban fizetnie, ami természetesen abszolút jogellenes gyakorlat – hangsúlyozta dr. Szabó Gergely Gábor ügyvéd, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda szabályozási ügyekért felelős vezető ügyvédje.

Az ATV Heti Napló című műsorában kollégánkat is megszólaltatták.

Kapcsolódó cikk A visszaadott szja-t és a 13. havi nyugdíjat úgy elvitte az infláció, mintha nem is lett volna Az ATV Heti Napló című műsorában kollégánkat is megszólaltatták.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!