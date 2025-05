Szijjártó Péter: az új gázvezeték miatt nem kell majd benzináremelésre számítani

„Ukrajna az egyik legfőbb oka Európa energiaválságának, mivel Ukrajna lezárta azt a földgázvezetéket, amely Oroszország felől, keleti irányból Európába, döntően Közép-Európába szállított földgázt” – vélekedett Szijjártó Péter a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint.

Majd rámutatott, hogy ennek nyomán több közép-európai ország is nehéz helyzetbe került, a tranzitot pedig Ukrajna helyett ma már Szerbia biztosítja a régió számára.

„Magyarországra naponta több mint húszmillió köbméter földgáz érkezik Szerbián keresztül. Ez évente nagyjából egy 7,5 milliárd köbméteres mennyiség. Ha Szerbia nem biztosítaná a tranzitot Magyarország irányában, akkor nagyon nagy bajban lennénk mi is, meg a szlovákok is, és úgy általában Közép-Európa is” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a két ország ráadásul még szélesebbé teszi az energia-együttműködését, ugyanis hamarosan megkezdődik egy új kőolajvezeték építése.

„Ez a kőolajvezeték keleti irányból, Magyarországon keresztül Szerbia ellátására is képes lesz (..) Szerbia ellátása fontos a mi számunkra is, hiszen ha Szerbia kőolajellátása bajba kerül, akkor az az egész közép-európai térség üzemanyag-, tehát benzin- és dízelellátását veszélybe sodorja, s hogyha ez így van, akkor az nagyon komoly benzináremelkedésekhez vezetne például” – figyelmeztetett.

„Így tehát megépítjük a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket, 2027-re kész is leszünk, 180-190 kilométert építünk Magyarországon, és ennek a nyomán az egész térség üzemanyagellátását biztonságban tudhatjuk, emiatt nem kell például benzináremelésre számítani majd a jövőben” – fűzte hozzá.

A miniszter ezt követően arra is kitért, hogy hasonlóképp, a villamosenergia-összeköttetés kapacitását is megduplázza a két ország 2028-ra.

„Ez azért is jó, mert közben egy regionális áramtőzsdét is elindítottunk, s azt közgazdaságtanból tudjuk, hogyha egy piac nagyobb, hogyha több a fogyasztó, akkor alacsonyabb árakat lehet alkalmazni. Tehát a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartásához is szükséges az a beruházás, amelynek nyomán tehát megduplázzuk a villamos áram átszállítási kapacitását Magyarország és Szerbia határán” – mondta.

(MTI)