Szijjártó Péter bejelentette: újabb magyarokat mentenek ki Izraelből

Újabb evakuációs műveletet indít a kormány az Izraelben rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, a hatóságok kapcsolatban vannak mind a 220 személlyel, aki konzuli védelemre jelentkezett - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tbilisziben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet továbbra is romlik a közel-keleti országban, a légitársaságok közül egyre többen törlik a járataikat Tel-Aviv repülőteréről a rakétatámadások miatt. A helyszínen lévő konzulok ennek dacára délután három újabb magyar állampolgárt haza tudtak juttatni - tájékoztatott.

Fontos üzenet az Izraelben rekedt magyaroknak. Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szeretnénk, ha minél előbb haza tudnának jönni. Azon dolgozunk, hogy mindenkinek lehetővé tegyük a biztonságos hazaérkezést. Több evakuációs művelet kidolgozás alatt van több útvonalon - mondta.

A konzuljaink és a nagykövetség teljes csapata továbbra is 24 órás munkarendszerben dolgozik. Sajnos a munkájukat akadályozza a tény, hogy folyamatosan az óvóhelyre kell vonulniuk, amikor légiriadó van. Ma is többször sor került erre, valamint a telefonkommunikáció és az internetes kapcsolattartás sem működik mindig kifogástalanul - mutatott rá.

Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy az Izraelben rekedt, konzuli védelemre regisztrált magyarok a megadott elérhetőségükön értesítést kapnak egy újabb evakuációs műveletről.

Azt szeretném kérni, hogy most ne halogassák a döntést, mint ahogy hét elején az több turistacsoport esetében is előfordult, és aztán ők nem is tudtak hazajönni a mentesítő járatokkal, most meg nyilván már minden egyes percben szeretnék, ha egy evakuációs művelettel hazajöhetnének - közölte.

Nagyon kérem önöket, hogy gyorsan hozzanak döntést, s jelentkezzenek, amennyiben részt kívánnak venni, és haza kívánnak térni ennek a műveletnek a keretében - ismételte meg.

