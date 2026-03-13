Szijjártó Péter egyik szeme sír, a másik nevet az orosz olaj miatt

Az amerikai kormány felfüggesztette az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat, azonban Brüsszel nem követte ezt a példát az áremelkedések megelőzése céljából, hanem továbbra is úgy táncol, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fütyül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

A tárcavezető aláhúzta, hogy a közel-keleti háborúnak súlyos hatása van a világ energiaellátására, hiszen az arab államok exportja jelenti a világ kőolajpiacának egy nagyon fontos pillérét, s mivel háború van a térségben, és a Hormuzi-szoros is le van zárva, ezért onnan a kőolaj nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud eljutni a világpiacra.

Kapcsolódó cikk Pénteken is bal lábbal kelt fel a forint, mégis van, aminek lehet örülni A forint gyengült, de az olaj ára elindult lefelé.

„És pontosan tudjuk, hogy ha valaminek csökken a mennyisége, akkor nő az ára, ezért tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon olajáremelkedés, ezért nőnek a benzin- és dízelárak, főleg Európában” – mutatott rá.

„És hogy miért Európa húzza a legrövidebbet? Hát azért, mert az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide egyrészt, másrészt meg Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából”

- fejtette ki.

„Azaz Európa nem csak az arab olaj bizonytalansága miatt, hanem az orosz olaj kitiltása miatt is szenved. Európa jár ma pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia- illetve olajpiacon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kellene függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat. „De Zelenszkij zsarolása, a brüsszeliek Ukrajna-imádata sajnos oda vezet, hogy továbbra is érvényben van az orosz olajjal szembeni tiltás Európában” – mondta.

„Nem mindenhol táncolnak úgy azonban, ahogy Zelenszkij fütyül. Van, ahol ésszerű politikát folytatnak, így van ez az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány ma reggel bejelentette, hogy felfüggesztik az oroszokkal szembeni tengeri olajszankciókat, így az orosz olaj tengeri útvonalon el tud jutni a világpiacra, ezáltal nő az olaj mennyisége, a világnak azon részein persze, ahova beengedik ezt az olajat csökken az áremelkedés mértéke”

- tájékoztatott.

Kapcsolódó cikk Trump mentességet adott az orosz olajnak Letörnék az elszállt olajárakat.

„Sajnos Európában ez nem lesz így. Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogyan Zelenszkij fütyül. Az ukrán energiazsarolás miatt Európában drasztikus áremelkedések történnek. Láthatjuk, ahogy a benzin és dízelárak emelkednek a kontinensen” – fogalmazott. A miniszter arról számolt be, hogy Lengyelországban 800 forint fölé kúszott az elmúlt napokban a dízel ára, a szomszédos országokban is bőven 600 forint fölé ment a benzinár

„Mi azt követeljük, hogy az amerikaiakhoz hasonlóan Brüsszel is függessze fel az orosz olajjal szembeni szankciókat, ne Zelenszkij zsarolása alapján történjenek a brüsszeli döntések. Mi Magyarországon továbbra is kitartunk, a szuverenitásunk mellett mi megvédjük magunkat, mi kiállunk a saját érdekeinkért és nem engedjük, hogy Zelenszkij zsarolása Magyarországon további áremelkedésekhez vezessen”

- összegzett.