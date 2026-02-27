Szijjártó Péter elárulta, mennyiért vonatozhatunk el Belgrádba

A mai napon megindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban, a szerb-magyar gazdasági vegyesbizottság ülését követő sajtótájékoztatón. A beruházásról még 2014-ben született döntés.

Szerinte ezzel a két ország lett az áruszállítás “első számú, leghatékonyabb és leggyorsabb útvonala” a délkelet-európai kikötők és a kontinens nyugati fele között.

„Magyarország és Szerbia megkerülhetetlenné vált a déli-nyugati irányú közlekedésben és szállításban Európában, és az ebből származó bevételek a szerb és a magyar gazdaságot fogják erősíteni a jövőben” – hangsúlyozta.

Adrijana Mesarovic szerb gazdasági miniszter Szijjártó Péterrel Belgrádban ünnepelte az új vasútvonal megnyitását

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Hozzátette: a mai napon már tíz tehervonat közlekedésére kérnek engedélyt, de a vonal kapacitása óránként három tehervonatot is kezelni tud, tehát húszpercenként járhatnak majd a tehervonatok egy-egy irányba.

Márciusban pedig megindul a személyszállítás is: a személyvonatok mellett naponta tizenhat nemzetközi vonat fog közlekedni a két főváros között a villamosított vonalon, és közülük négy is össze fogja kötni Bécset Belgráddal.

Szijjártó Péter szerint a magyar és a szerb vasúttársaság felváltva állítja ki a vonatokat: a MÁV Eurocity szerelvényeket fog közlekedtetni, és kíváncsian várják a szerb vasúttársaság “ultramodern, kínai gyártású motorvonatait' Magyarországon.

A határellenőrzést úgy fogják végrehajtani, hogy az minimális megállást tegyen szükségessé a határátkelő ponton, azaz menet közben történjen a határ- és vámellenőrzés. Ezzel három óra körülire leszorítják a menetidőt a két főváros között az ígéretek szerint. „A jegyárat 26 eurótól lehet kalkulálni”, fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter közölte azt is, hogy megállapodást írtak alá a szerb-magyar együttműködés kiterjesztéséről a nukleáris területre is. Emellett még egy villamos áramvezetéket építenek a két ország között, amely 2030-tól már megduplázza a most lévő összeköttetési kapacitást.

Majd beszélt arról is, hogy Szerbia európai uniós integrációjának támogatásáról is megállapodást írtak alá.