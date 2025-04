Szijjártó Péter felháborodott: tárgyalni kellett volna Trumppal

Tárgyalni kellett volna az amerikai kormányzattal a vámügyi együttműködésről és le kellett volna csökkenteni az autóipari vámokat az európairól az eddigi amerikai szintre, vagyis 10-ről 2,5 százalékra. Az Európai Bizottság azonban ezt is elhibázta. Nem tárgyaltak, helyette megint ideológiai kérdést csináltak egy gazdasági ügyből.

Magyar idő szerint szerda éjszaka az amerikai elnök aláírt azt a rendeletet, amellyel az Egyesült Államok 20 százalékos importvámot vezet be az Európai Unióval és 34 százalékosat Kínával szemben. Az Egyesült Államok kiemelt kereskedelmi partnerei és szövetségesei közül az Európai Unióra megállapított 20 százalék és a Kínára kiszabott 34 százalék mellett Japán esetében 24 százalék, Indiára 26 százalék, az Egyesült Királyságra és Brazíliára 10 százalék lesz a „viszonossági vám”, az Izraelből az Egyesült Államokba szállított termékek után pedig 17 százalékot kell fizetni.

A külgazdasági és külügyminiszter is reagált a bevezetendő amerikai vámok hírére.

