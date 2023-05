Szijjártó Péter felterjesztette magát egy újabb pozícióra

A külgazdasági és külügyminiszter (azaz Szijjártó Péter) előterjesztése alapján Szijjártó Pétert a Magyar–Sierra Leone-i Gazdasági és Műszaki Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökévé nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök – derül ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből. A miniszterelnöki határozat már kedden hatályba is lépett, így a külügyér már be is tölti a posztot.