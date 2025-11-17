Szijjártó Péter kiakadt: bíróságra menne a magyar kormány

Magyarország bírósághoz fog fordulni, ha az Európai Unió csalással elfogadtatja az orosz energiaimport tilalmát, ugyanis „itt nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető a brunei kollégájával közösen rendezett sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a magyar kormány az Európai Bírósághoz fog fordulni, hogyha áterőltetik az orosz energiaimport tilalmát az Európai Unióban úgy, hogy nem szankcióként fogadtatják el azt, hanem kereskedelempolitikai döntésként – ehhez pedig már nincs szükség egyhangú szavazásra, csak minősített többségre. A miniszter rendkívül indulatosan így reagált:
„Ez egy óriási csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló. Úgyhogy természetesen a bíróság előtt, amennyiben elfogadásra kerül ez a szabály, ezt meg fogjuk támadni. Arról nem is beszélve, hogy az EU létrehozásáról szóló szerződés, az EU működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy a tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak.”