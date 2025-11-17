2p
Makró Olaj Oroszország gáz- és olajvitái Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kiakadt: bíróságra menne a magyar kormány

mfor.hu

Az orosz energiatilalom kapcsán beszélt.

Magyarország bírósághoz fog fordulni, ha az Európai Unió csalással elfogadtatja az orosz energiaimport tilalmát, ugyanis „itt nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a brunei kollégájával közösen rendezett sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a magyar kormány az Európai Bírósághoz fog fordulni, hogyha áterőltetik az orosz energiaimport tilalmát az Európai Unióban úgy, hogy nem szankcióként fogadtatják el azt, hanem kereskedelempolitikai döntésként – ehhez pedig már nincs szükség egyhangú szavazásra, csak minősített többségre. A miniszter rendkívül indulatosan így reagált:

„Ez egy óriási csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló. Úgyhogy természetesen a bíróság előtt, amennyiben elfogadásra kerül ez a szabály, ezt meg fogjuk támadni. Arról nem is beszélve, hogy az EU létrehozásáról szóló szerződés, az EU működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy a tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb könnyítést kértek a kormánytól – ezt ön is megérezheti

Újabb könnyítést kértek a kormánytól – ezt ön is megérezheti

A SZÉP-kártya tranzakciós díját mérsékelnék.

Semjén Zsolt fontos törvényt nyújtott be a nyugdíjról

Semjén Zsolt fontos törvényt nyújtott be a nyugdíjról

2030-ig kell elérni a nyugellátás összegének 100 százalékát.

Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. 

Mit mond Varga Mihály a magyar gazdaság Dr. Jekyll és Mr. Hyde pillanata után?

A hazai pénzromlási mutató a bázishatás miatt a következő hónapokban a jegybanki célsávon belül alakulhat, ám az árkorlátozó intézkedések miatt jelentős „elfojtott infláció” van a rendszerben, ami azok kivezetése után sokkot okozhat. A fiskális politika lazítását a monetáris politika szigora kompenzálhatja, a stabil forintárfolyam pedig fékezi a fogyasztói árak növekedését. A novemberi kamatdöntő ülés előtt az Mfor Elemzői Konszenzusnak szakemberek értékelték Orbán Viktor washingtoni útjának megállapodásait is.

A budapesti reptér a kínai e-kereskedelem regionális elosztóközpontja

A budapesti reptér a kínai e-kereskedelem regionális elosztóközpontja

Magyarország az elmúlt években jelentős regionális szereplővé vált a jellemzően Kínából érkező, olcsó e-kereskedelmi küldemények elosztásában.

Simor András: Az amerikai pénzügyi védőpajzs nem helyettesíti az uniós forrásokat

A volt jegybankelnök, közgazdász a november 12-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 87. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Lassú az uniós jogalkotás a kiskorúak védelmére vonatkozóan

Élő adásban halt meg egy videós, de az uniós jogalkotás még mindig nem készült fel

Álmatlanság, depresszió és öngyilkossági késztetések sújtják a közösségi médiát használó gyerekeket, a felnőtteket pedig a szolgáltatók nem akadályozzák meg abban, hogy sérült, kiszolgáltatott kiskorúakkal lépjenek kapcsolatba. Brüsszelben jártunk utána, hogyan szabályozná az Európai Parlament a gyerekek közösségimédia-használatát, és azt is megtudtuk, mikorra készülhet el az uniós jogszabály.

Egyetlen nap haladékot sem kaptak az amerikai szankciók alól Szerbiában

Egyetlen nap haladékot sem kaptak az amerikai szankciók alól Szerbiában

Rendkívüli kormányülésen próbálják megoldani a NIS olajvállalat helyzetét.

Akkora találatot vittek be az ukránok az oroszoknak, hogy az egész világnak fáj

Leállt az olajexport az orosz kikötőből.

Megijedt Trump az inflációtól?

Megijedt Trump az inflációtól?

Itt a nagy hátraarc.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168