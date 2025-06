Szijjártó Péter körül is szaporodnak a milliárdosok

A legnagyobb NER-es cégek mögött elrejtőzve évek óta csendben ténykedik egy másodvonalbeli Fidesz-közeli vállalkozói réteg, amelynek tagjai szintén milliárdosok lettek. Ezek egyike Benkő Szilárd és a Verbau Kft. A kecskeméti építőipari cég a tavalyi beszámolója szerint 20,4 milliárd forint forgalommal zárt, amiből 5,7 milliárd forint profit született. Az április 23-án tartott taggyűlésen pedig úgy döntött a 75 százalékos tulajdonos Benkő Szilárd és a 25 százalékos tulajdonos Weninger Richárd, hogy 6,2 milliárd forint osztalékot vesznek ki a társaságból. Benkő Szilárd ebből közel 3,8 milliárd, míg társa 2,4 milliárd forintot kap.

Tehát egy közepes méretű építőipari cégből is simán milliárdokat vehetnek ki a szerencsés tulajdonosaik. A Verbau a saját bemutakozása szerint egy 1985-ben alakult generálkivitelezéssel foglalkozó építőipari vállalkozás. Az eredeti profilon túl, a piaci igényeket felismerve, 1996-ban ipari padlók és térburkolatok kivitelezésére specializálódtak és azóta ezen a területen a cég előkelő helyen szerepel Magyarországon. Közel 20 éve saját irodával rendelkezik és vállal építési munkálatokat Romániában is.

Szijjártó Péter körül is sokan lettek milliárdosok

Benkő Szilárd nevével a legtöbben talán Magyar Péter egyik februári beszédében találkozhattak először. A Tisza Párt elnöke megnevezett néhány személyt, akik állítása szerint befolyásos fideszesek segítői:

Benkő Szilárd, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kabinetfőnöke és futsalos csapattársa,

Keszthelyi Erik biztosítási szakember, Mészáros Lőrinc bizalmasa,

Kis-Szölgyémi Ferenc, az Orbán-rendszer takarítója,

Balázs Attila, gyergyói NER-huszár,

Vörös József, Mészáros Lőrinc ügyvédje,

Kertész Balázs, Rogán Antal bizalmasa.

„Tudjuk kik vagytok, tudjuk, mit tettetek és nem felejtünk” – üzente Magyar Péter.

Benkő Szilárd valóban nagyon közel áll Szijjártó Péterhez. Nyilvános cégadatbázisból derült ki még 2023-ban, hogy a külügyminiszter felesége, Szijjártó-Nagy Szilvia is elérkezettnek látta az időt arra, hogy belevágjon az ingatlanbizniszbe. Ekkor lett társtulajdonos a Centrum Property Szolgáltató Kft.-ben, amelynek főtevékenyége saját tulajdonú ingatlan adásvétele.

A céget még 2016-ban alapították és addig Benkő Szilárdhoz tartozott, tőle szerezte meg a vállalkozást Szijjártó-Nagy Szilvia, aki az eladó személy feleségével, Benkő Judittal közösen lett tulajdonos. Benkő Szilárd neve már sokak számára csenghet ismerősen, hiszen Szijjártó Péter egykori futsalos munkatársáról van szó. A hvg.hu szedte össze, hogy Benkő Szilárdról többek között azt érdemes tudni, hogy

már a kétezres évek elején Szijjártó Péter sajtótitkára volt,

2011-től szintén Szijjártóval dolgozott a Miniszterelnökségen, ahol 885 ezer forintos havi fizetésért volt a szervezési stáb vezető munkatársa,

ugyanebben az évben lett a Dunakeszi Kinizsi játékosaként Szijjártó futsalos csapattársa, 31-es mezszámmal (a fideszes politikus főnöke 30-as mezt viselt),

2012-ben Szijjártóból külügyi államtitkár lett a Miniszterelnökségen, Benkő Szilárd pedig a kabinetfőnöki feladatokat látta el.

A 444.hu pedig közzétette azokat a fotókat, amelyek azt mutatják, hogy Benkő Szilárd együtt nyaralt Szijjártó Péterrel 2020-ban a Lady MRD nevű jachton.

A Verbau ritkán szerepel a hírekben. Ez legutóbb tavaly augusztusban történt meg vele, amikor a Direkt36 megírta, hogy Szijjártó Péter régi harcostársa is jól járt a BMW gyárral. A miniszter 2018 júliusában jelentette be, hogy a világ egyik legnagyobb autóipari vállalata, a BMW Debrecen mellett fogja felépíteni az új gyárát. A BMW-gyár építésében és egy ahhoz kapcsolódó vasútfejlesztési projektben pedig a lap szerint részt vesz a Verbau Kft. is. A Direkt36 tárta fel azt is, hogy a korábban hangszerkészítőként dolgozó Benkő Szilárd 2022-ben azután vásárolta meg a Verbau Kft.-t, hogy a cég elnyert egy milliárdos állami támogatással épülő, kecskeméti gyárépítési megbízást.