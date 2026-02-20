Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Áthelyezi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Magyarország ljubljanai nagykövetét. Dávid Andor Ferenc a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent határozat szerin távozik szlovén állomáshelyéről, és helyette

Magyarország római nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a San Marino Köztársaságban és a Máltai Köztársaságban való képviseletével bízzák meg.

Szintén Szijjártó Péter előterjesztésére a köztársasági elnök Kondor Anna részére rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományoz, és megbízza Magyarország szingapúri nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a Brunei Darussalam Államban való képviseletével.