Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Áttolja egyik bábuját egy másik pozícióba a külügyminiszter.

Áthelyezi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Magyarország ljubljanai nagykövetét. Dávid Andor Ferenc a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent határozat szerin távozik szlovén állomáshelyéről, és helyette 

Magyarország római nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a San Marino Köztársaságban és a Máltai Köztársaságban való képviseletével bízzák meg.

Szintén Szijjártó Péter előterjesztésére a köztársasági elnök Kondor Anna részére rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományoz, és megbízza Magyarország szingapúri nagykövetségének a vezetésével, valamint Magyarországnak a Brunei Darussalam Államban való képviseletével.

Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

A legnagyobb összeg az MNV-nek ment.

Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

Szívesen segítenek, de nem úgy.

Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

A gyalogosok és a kerékpárosok a középpontban. Bemutatták a terveket.

Az amerikai olajtartalékkal is baj van

Az árak pedig nőnek.

Lázár János ráncolhatja a szemöldökét: bezuhantak tavaly a lakásépítések

De idén nagyot fordulhat a világ az engedélyek és bejelentések száma alapján.

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

Decemberben a mediánbér elérte a 427 500 forintot, a nettó átlagkereset pedig megközelítette az 550 ezret a KSH legfrissebb adatai szerint.

Itt a rendelet, 250 ezer tonna olajról döntöttek Orbán Viktorék

Ennyit szabadítanak fel a stratégiai tartalékból.

Elfáradt a forint, már 322 felett a dollár

Az euróval szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben gyengült a forint csütörtök este. Pedig a dollárárfolyam egész jól indult, délelőtt még a 320-at is közelítette.

Így változik a műszaki vizsga díja idén

Kiderült, mennyibe kerül átlagosan a műszaki vizsga, illetve a jogosítvány meghosszabbítása ebben az évben. 

Egy kiló uborka átlagára már közel 2000 forint

Kiderült, miért kerül több mint kétszeresébe az uborka, mint tavaly

A Dél-Spanyolországot sújtó viharok miatt szinte teljesen leállt a spanyol uborkaexport. Az európai piacra kevés másik helyről lehet beszerezni a zöldséget, ezért az egész földrészen nagyot emelkedett az ára a boltokban. 

