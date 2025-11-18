3p
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: minden feltétel adott, Pakson februárban indulhat a betonozás

mfor.hu

Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű-beruházáson, elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a betonkeverő üzem is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

 

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Roszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetését követően arról számolt be, hogy február 5-én kerülhet le a földbe az első beton a paksi beruházás során.

„Az első beton földbe helyezéséhez minden feltétel most már rendelkezésre áll, s az előkészítő munkák is az eredetileg meghatározott menetrend szerint haladnak” - tudatta.

Majd rámutatott, hogy az Országos Atomenergia Hivatal minden létező és szükséges engedélyt kiadott, és teljesültek a technikai-technológiai feltételek is.

„Elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a saját betonkeverő üzemünk is a paksi atomerőmű területén, amely szükséges ahhoz, hogy azt a speciális betont előállítsa, amivel az atomerőmű valódi fizikai építése megkezdődik” - emelte ki.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a paksi bővítés a garancia arra, hogy sikerül hosszú távon fenntartani Magyarország biztonságos, környezetkímélő és megbízható energiaellátását, illetve a rezsicsökkentés vívmányait, hogy továbbra is a magyar emberek fizessék a legalacsonyabb energiaárakat Európában.

„A nemzetközi helyzet bonyolultságát szerintem már önmagában jól mutatja, hogy amióta a beruházás fizikailag megkezdődött, azóta most állt elő az az állapot, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nem hátráltatják, nem nehezítik a beruházást” - mondta.

Ezzel kapcsolatosan emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni tárgyalásán elérte, hogy az Egyesült Államok hosszabbítás helyett gyakorlatilag eltörli azt a szankciós intézkedést, amelyet a Joe Biden elnök vezette előző adminisztráció hozott hazánkkal szemben „politikai bosszúként”, mivel világos volt, hogy a magyar kormány Donald Trump oldalán áll.

Donald Trump és Orbán Viktor szoros munkakapcsolatának, barátságának ez is egy nagyon fontos eredménye, tehát hogy a paksi beruházást most fel tudjuk gyorsítani, ezáltal Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményei is biztonságban vannak” - összegzett.

(MTI)

 

