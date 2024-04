Szijjártó Péter mondott egy csomó számot

Jelenleg hatezer milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pekingben, miután Csang San volt kínai kereskedelmi miniszterrel, az Országos Népi Gyűlés pénzügyi és gazdasági bizottságának elnökével egyeztetett,

Az egyik legnagyobb kínai beruházás, a BYD szegedi gyárépítése

Fotó: BYD

A magyar miniszter közölte azt is, hogy amikor ezek a gyárak majd megépülnek és elkezdenek termelni, akkor összességében mintegy 25 ezer újabb munkahelyet fognak jelenteni. Kedvező szerinte az is, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly is meghaladta a 10 milliárd dollárt, és ez nagy valószínűséggel idén is így lesz.

Beszélt arról is, hogy már nemcsak a kínai cégek jelennek meg egyre nagyobb számban hazánkban, hanem a magyar vállalatok is egyre inkább megtalálják a számításaikat Kínában. Erre példaként hozta fel, hogy az erőművek hűtési rendszereit gyártó MVM-leányvállalat tavaly minden idők legjobb eredményét érte el az országban, több tízmillió dollárnyi beruházást nyerve el, és így több, jelenleg épülő erőműben is magyar hűtési technológia fog működni. (MTI)