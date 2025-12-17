Szijjártó Péter nagy napja: három új amerikai beruházásról állapodhat meg a külügy

Rekordot dönt idén az Egyesült Államokból Magyarországra érkező beruházások értéke – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. A 2025-ös év mérlege 190 milliárd forint, és ebben benne van az a három, 21,5 milliárd forint értékű új beruházás is, amelyről szerdán kötnek megállapodást. A kormány ezeket a projekteket 4 milliárd forinttal támogatja – írja az MTI.

A külügyminiszter elmondta: kétszáz, kifejezetten magas képzettségű munkahely jön létre az amerikai beruházások által. Az orvosi műszerek és eszközök gyártásával foglalkozó Becton Dickinson a fecskendőgyára mellé sterilizáló üzemet is épít a Tatabányával szomszédos Környén.

A mosószivacsokat, mosópasztákat előállító Scrub Daddy a Hódmezővásárhely mellett lévő Mártélyon épít üzemet, ahonnan több mint negyven országba fogják exportálni a termékeiket. A 3D-nyomtatásban érdekelt Formlabs pedig kifejezetten szoftverfejlesztésre irányuló beruházást hoz Budapestre. Szijjártó arról is beszélt, hogy Magyarország garantálni tudja a megfelelő munkaerőt ezeknek a vállalatoknak.