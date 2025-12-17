2p
Makró Egyesült Államok Munkaerőpiac Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nagy napja: három új amerikai beruházásról állapodhat meg a külügy

mfor.hu

3D-nyomtatással foglalkozó amerikai vállalat érkezik Budapestre, ahol szoftverfejlesztők fognak dolgozni. Emellett Tatabánya és Hódmezővásárhely közelében is épül egy-egy gyár.

Rekordot dönt idén az Egyesült Államokból Magyarországra érkező beruházások értéke – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. A 2025-ös év mérlege 190 milliárd forint, és ebben benne van az a három, 21,5 milliárd forint értékű új beruházás is, amelyről szerdán kötnek megállapodást. A kormány ezeket a projekteket 4 milliárd forinttal támogatja – írja az MTI.

A külügyminiszter elmondta: kétszáz, kifejezetten magas képzettségű munkahely jön létre az amerikai beruházások által. Az orvosi műszerek és eszközök gyártásával foglalkozó Becton Dickinson a fecskendőgyára mellé sterilizáló üzemet is épít a Tatabányával szomszédos Környén.

A mosószivacsokat, mosópasztákat előállító Scrub Daddy a Hódmezővásárhely mellett lévő Mártélyon épít üzemet, ahonnan több mint negyven országba fogják exportálni a termékeiket. A 3D-nyomtatásban érdekelt Formlabs pedig kifejezetten szoftverfejlesztésre irányuló beruházást hoz Budapestre. Szijjártó arról is beszélt, hogy Magyarország garantálni tudja a megfelelő munkaerőt ezeknek a vállalatoknak. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meglepően gyorsan lezárhatja a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetésről szóló vitát

Meglepően gyorsan lezárhatja a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetésről szóló vitát

Tavaly maratoni, estébe nyúló egyeztetés után döntöttek az idei költségvetésről, most azonban a Fidesz-KDNP képviselőin kívül mindenki egy irányba tart. A pénzügyi nehézségeknek azonban nem látszik a vége.

MNB-botrány: az utolsó lekapcsolja a villanyt a Matolcsy-klán rózsadombi bázisán?

MNB-botrány: az utolsó lekapcsolja a villanyt a Matolcsy-klán rózsadombi bázisán?

A Pusztaszeri út 59-ben már alig maradt valaki, pedig korábban itt összpontosultak a Matolcsy-klán céges érdekeltségei.

Valami megmozdult a Karmelita környékén?

Valami megmozdult a Karmelita környékén?

Az egy hónappal korábbi hárommal szemben már hét tagállamban is nagyobb volt a pénzromlás, mint nálunk – derül ki laptársunk friss Privátbankár Európai Inflációs Körképéből.

Varga Mihály, december

Varga Mihály az Mfornak: biztatóak a trendek, de nem vagyunk elégedettek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem változtat a monetáris politika irányvonalán, annak ellenére sem, hogy novemberben egy év után ismét a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávjába süllyedt az infláció. Az áremelkedés üteme 3,8 százalék volt, ami a jövő év elején még tovább csökkenhet. Ettől függetlenül az MNB rendületlenül tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés hátteréről és az inflációs, valamint gazdasági növekedési várakozásokról Varga Mihály, a jegybank elnöke beszélt. 

Újabb figyelmeztető jelzést küldött Varga Mihály Nagy Mártonnak és Orbán Viktornak

Újabb figyelmeztető jelzést küldött Varga Mihály Nagy Mártonnak és Orbán Viktornak

A jegybankelnök által irányított MNB a friss prognózisában még a korábbinál is kisebb gazdasági növekedést, ugyanakkor mérsékeltebb inflációt is vár.

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó-piacon

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös statisztikája, amely szerint a hazai használtautó-piacon több kulcsterületen is lassuló, de egyre határozottabb szerkezeti átrendeződés figyelhető meg.

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Bár novemberben az infláció 3,8 százalékra, a jegybank toleranciasávjába csökkent, a Magyar Nemzeti Bank az év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó ráta szintjén.

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) kedden Budapesten a digitális kereskedelmi és tranzakciós ökoszisztéma fejlesztéséről.

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

Három új felsővezetővel erősít a Dreher Sörgyárak

Berkes Áron lesz a HR igazgató a sörgyárnál.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168