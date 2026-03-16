Szijjártó Péter nem akármilyen bejelentést tett, új vezeték épül Magyarországon

Magyarország és Szlovákia új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomító közvetlen összekötése érdekében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
A tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy fontos megállapodást írt alá Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel a nap folyamán, amelynek alapján a két ország új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai kőolajfinomító összekötése érdekében.
Ez egy 127 kilométer hosszú vezeték lesz. Ez a vezeték 1,5 millió tonna kőolajterméket, dízelt, benzint tud majd szállítani, és ez egy újabb hozzáadott értéket fog jelenteni a magyar energiaellátás, a magyar dízelellátás szempontjából – mondta. Kiemelte, a vezeték a következő év első felében készül el majd.