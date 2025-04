Szijjártó Péter szerint nem Donald Trump okozta a globális vámkrízist

Tájékoztatása szerint a magyar kormány azt javasolta, hogy az EU tíz százalékról 2,5 százalékra csökkentse az amerikai autóiparra kivetett importvámokat, mert fordítva is ez a kulcs érvényes. Ez jó alapot teremtett volna a tárgyalásokhoz a jövőbeni együttműködésről, mondta.

A tárcavezető szerint Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme óta nyilvánvaló volt, hogy hivatalba lépését követően „patrióta politikai és gazdasági stratégiát” fog követni, amelynek a vámemelések is részét képezhetik.

Az Európai Bizottság sok hibát követett el az elmúlt hetekben, ez vezetett a jelenlegi nehéz vámhelyzethez, de az utóbbi évek válságai is bebizonyították, hogy a brüsszeli testület nem képes az Európai Unió vezetésére nehezebb időkben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a törökországi Antalyában, az Antalyai Diplomáciai Fórum panelbeszélgetésén a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!