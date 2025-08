Szijjártó Péter szerint Trump megette von der Leyent reggelire

„Magyarország az elmúlt években egy vonzó beruházási célponttá vált, folyamatosan döntöttük meg a beruházási rekordokat, számos nagy nemzetközi és magyar vállalat oly mértékben versenyképesen termel Magyarországon, hogy az amerikai piacra nagy mennyiségben tudnak exportálni, ezért von der Leyen elnök újabb kudarca az európai gazdaság számára egy mélyütés és a nagy, Európában működő vállalatok számára is nehézségeket okoz” – vélekedett.

„Ezzel a tíz stratégiai partnerrel munkacsoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy egy komoly ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv jöhessen létre. Olyan javaslatokat és intézkedéseket dolgozunk ki közösen, amelyek megvédik a magyarországi munkahelyeket és megvédik a magyarországi ipart attól a kudarctól, attól a sok-sok hibától, amelyet Ursula von der Leyen elnök és az Európai Bizottság az elmúlt időszakban elkövetett, és amelyek éppen most egy vámmegállapodásban csúcsosodtak ki az Egyesült Államokkal, amelynek kapcsán az Egyesült Államok jól járt, Európa meg rosszul járt” - mondta.

A tárcavezető az Audi, a BMW, a Mercedes, a Richter, a Samsung SDI, az SK On, a CATL, a Bosch, a Denso és a GE képviselőivel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy közös munkacsoportot hoznak létre a Magyarországról az Egyesült Államokba a legtöbbet exportáló vállalatokkal.

A kormány munkacsoportot hozott létre tíz stratégiai partnervállalattal az amerikai-európai vámmegállapodás negatív következményeinek kiküszöbölése érdekében – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

