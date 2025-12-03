Szijjártó Péter Szlovákiával kézenfogva perelné be az EU-t

Magyarország meg fogja támadni az orosz energiaimportot ellehetetlenítő REPowerEU-rendeletet az Európai Bíróságon, az ehhez szükséges jogi munkát meg is kezdték – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben. A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európai Unió ezen jogszabály-tervezete betiltaná az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2027-től.
Az Európai Unió vezetése azért döntött az orosz energiától való függőség megszüntetése mellett, mert Oroszország fegyverként használta a gázszállításokat, és ismétlődően megszakította az EU-ba irányuló gázellátást. Ez pedig jelentős hatással volt az európai energiapiacra. A rendelet egyelőre tervezet formában van, nem hatályos.
„Ennek a brüsszeli diktátumnak az elfogadása, végrehajtása, teljesítése Magyarország részéről lehetetlen. Az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag, a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elég kőolajjal és földgázzal nem lehet” – mondta a külügyminiszter. Hozzátette: Szlovákia számára is veszélyesnek tartja a rendeletet, ezért szerdán konzultál a szlovák külügyminiszterrel. A szlovák kormány úgy döntött, hogy jogi úton folytatják a küzdelmet, ezért abban maradtak, hogy összehangolják a folyamatban lévő jogi munkát.
Szijjártó arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben sikerült mentességet szerezni Magyarország részére az orosz energetikai szektort sújtó amerikai szankciók alól. Ennek részletei azonban továbbra is homályosak, a Privátbankár korábban felvázolta a lehetséges forgatókönyveket.
Az Európai Tanács kedden hajnalban állapodott meg az Európai Parlamenttel arról, hogy az orosz cseppfolyós és vezetékes földgázt is kitiltanák az Európai Unióból. A cseppfolyós gáz esetében a jövő év vége a tervezett határidő, míg a vezetékes gázt 2027 őszéig lehetne importálni Oroszországból. A tervezet szerint a kormányoknak nemzeti terveket is le kellene tenniük az asztalra, hogy hogyan akarnak megfelelni a határidőknek, és hogyan tennék sokfélébbé a gázellátásukat.