Szijjártó Péter Szlovákiával kézenfogva perelné be az EU-t

Magyarország meg fogja támadni az orosz energiaimportot ellehetetlenítő REPowerEU-rendeletet az Európai Bíróságon, az ehhez szükséges jogi munkát meg is kezdték – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben. A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európai Unió ezen jogszabály-tervezete betiltaná az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2027-től.

Az Európai Unió vezetése azért döntött az orosz energiától való függőség megszüntetése mellett, mert Oroszország fegyverként használta a gázszállításokat, és ismétlődően megszakította az EU-ba irányuló gázellátást. Ez pedig jelentős hatással volt az európai energiapiacra. A rendelet egyelőre tervezet formában van, nem hatályos.

„Ennek a brüsszeli diktátumnak az elfogadása, végrehajtása, teljesítése Magyarország részéről lehetetlen. Az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag, a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elég kőolajjal és földgázzal nem lehet” – mondta a külügyminiszter. Hozzátette: Szlovákia számára is veszélyesnek tartja a rendeletet, ezért szerdán konzultál a szlovák külügyminiszterrel. A szlovák kormány úgy döntött, hogy jogi úton folytatják a küzdelmet, ezért abban maradtak, hogy összehangolják a folyamatban lévő jogi munkát.

Az Európai Tanács és a parlament sem szeretne orosz gázt a tagállamokban 2027-től

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Szijjártó arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben sikerült mentességet szerezni Magyarország részére az orosz energetikai szektort sújtó amerikai szankciók alól. Ennek részletei azonban továbbra is homályosak, a Privátbankár korábban felvázolta a lehetséges forgatókönyveket.

Az Európai Tanács kedden hajnalban állapodott meg az Európai Parlamenttel arról, hogy az orosz cseppfolyós és vezetékes földgázt is kitiltanák az Európai Unióból. A cseppfolyós gáz esetében a jövő év vége a tervezett határidő, míg a vezetékes gázt 2027 őszéig lehetne importálni Oroszországból. A tervezet szerint a kormányoknak nemzeti terveket is le kellene tenniük az asztalra, hogy hogyan akarnak megfelelni a határidőknek, és hogyan tennék sokfélébbé a gázellátásukat.