Bréking: Orbán Viktor megkapta a Kazah Állami Barátság Érdemrendet

Bár Magyarország és Kazahsztán gazdasági együttműködésének a volumene még nem elég magas, ebben nagy növekedést értek el, és megteremtették az alapját annak, hogy a következő években ez akár egy nagyságrenddel bővüljön - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Asztanában, ahol hivatalos kétoldalú találkozón vett részt Kaszim-Zsomart Tokajev államfővel.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor megköszönte a kazah-magyar barátság jegyében neki adományozott kitüntetést, megjegyezve, megtiszteltetésnek tekinti azt, és "ennek jegyében fogunk dolgozni a jövőben is a két ország stabil együttműködésének elősegítésén". Kaszim-Zsomart Tokajev, a Kazah Köztársaság elnöke a Kazah Állami Barátság Érdemrend első fokozata díjat adományozta Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Orbán Viktor részvétét fejezte ki a karagandai bányában történt katasztrófa miatt. "A gondolataink és az imádságaink önökkel voltak és vannak" - fogalmazott a kormányfő. Szólt arról is, hogy kilenc éve döntöttek úgy, hogy magas stratégiai szintre emelik a magyar-kazah kapcsolatokat, amelybe sok munkát fektettek. Az eredmények már az idei évben is megmutatkoztak, s a jövőben a gazdasági együttműködés tovább bővülhet - mondta.

A kormányfő a beszédében háláját fejezte ki Kaszim-Zsomart Tokajev államfőnek, amiért nemcsak gazdasági kérdések kerültek szóba egyeztetésükön, hanem globális biztonsági kérdések is. Megjegyezte, hogy a téma újra elő fog kerülni pénteken a Türk Államok Szervezete tizedik csúcstalálkozóján is. A miniszterelnök a kazah elnököt emlékeztette, hogy a magyarok keletről indulva érkeztek meg Európába, és a magyar emberek azt gondolják, hogy az élet nem más, mint egy szövetség az ősök, a most élők és az utódok között.

Úgy folytatta, e tekintetben a kazahok benne vannak a mi életünkben, hiszen a közös múltunk részei, így gondolunk mindig Kazahsztánra, és örülünk annak, hogy a barátságon túl most már gazdasági kapcsolataink is vannak.

Orbán Viktor Kazahsztánban Fotó: MTI

Kazahsztán lényeges forrása lehet a magyar energiaellátás biztonságának, amit jól mutat az, hogy idén rekordmennyiségű, nagyjából 630 ezer tonnányi kőolaj érkezik hazánkba a közép-ázsiai országból, ahol a Mol még idén megkezdi egy földgázmező kitermelését - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Asztanában.

A tárcavezető a magyar-kazah csúcstalálkozót követően arról tájékoztatott, hogy az ülés kiemelt napirendi pontja volt az energetikai együttműködés, ugyanis az elmúlt évek globális politikai, gazdasági és biztonsági válságai rendkívül megnehezítették az ellátás garantálását egész Európában. Mi, magyarok, ebből a szempontból jól állunk, mert nem politikai, hanem fizikai valóságbeli kérdésként tekintünk az energiaellátás biztonságára, így ahogy eddig, a jövőben is garantálni tudjuk Magyarország biztonságos energiaellátását - jelentette ki.

(MTI)