Szijjártó Péter aláírt egy egyezményt, ami szembemegy az eddigi elveivel? Reagált a miniszter (frissítve)

Az orosz gázellátás kiküszöbölését az európai politikai irányvonalnak megfelelően, és az egyetlen beszállítótól való függés csökkentését ígérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ezek is szerepeltek abban a nyilatkozatban, amelyet a külügyminiszter Washingtonban írt alá a héten – vette észre a Hvg. Az aláírók emellett szorosabb energetikai kapcsolatokra törekednek az Egyesült Államokkal.

Az amerikai fővárosban kedden és szerdán rendezték a Transzatlanti Földgáz-együttműködési csúcstalálkozót, és az említett nyilatkozatot tizenkét kelet-közép-európai állam – köztük Ukrajna – képviselője is aláírta. Az egyezményről a bolgár kormány honlapja részletesen beszámolt.

Szijjártó Péter annyit mondott, hogy két amerikai vállalattal írt alá szerződést földgáz (részben LNG) vásárlásáról, és Romániával is tárgyalásban áll Magyarország. A Chevronnal decemberben kötött gázszállítási megállapodás után a ConocoPhilipsszel tárgyal a magyar kormány.

Frissítés:

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán fake news-nak minősítette a HVG hírét. Azt írta, hogy továbbra sem mondanak le az olcsó orosz gázról és olajról. Szerinte a Washingtonban általa is aláírt dokumentum Közép-Európa energiabiztonságának fejlesztéséről szól, abban Oroszország vagy az orosz gáz egyetlen szóval sem szerepelnek.

„Az előkészítés során persze volt egy olyan verzió is, de azt mi nem írtuk volna alá, módosításokat javasoltunk, így lett nekünk is elfogadható a szöveg,” állítja Szijjártó Péter.