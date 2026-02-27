2p
Makró Európai Unió Olaj Ukrajna Orbán Viktor

Szimbolikus győzelmet és uniós milliárdokat arathat Orbán Viktor a Barátság vezeték ügyében

mfor.hu

Megvan, hogy mit akar a magyar kormányfő? És meg is kaphatja?

A Politico brüsszeli hírlevelében további spekulációkat olvashatunk arról, hogy mi lehet a kifutása a magyar-ukrán-uniós összefeszülésnek a Barátság vezeték újraindítása, illetve az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós pénzügyi csomag, valamint az Oroszország elleni újabb szankciós csomag magyar blokkolása körül.

A lap szerint Orbán Viktor két dolgot szeretne elérni. Egyrészt azt, hogy az unió valamilyen közös, hivatalos formában mérje fel a Barátság vezeték kérdéses részének állapotát. Ez egy olyan szimbolikus lépés lenne, amelyet a magyar kormány könnyen tudna Brüsszel és Ukrajna feletti „győzelemként” tálalni a választási kampány hajrájában.

A másik sarkalatos pont a közös európai védelmi hitelkeretből, a SAFE-ből Magyarország által igényelt 16 milliárd euróhoz való hozzáférés- a magyar felhasználási tervet ugyanis még nem hagyta jóvá az Európai Bizottság, anélkül pedig a folyósítások sem kezdődhetnek meg.

A háttérben azért megy a gondolkodás azon is, hogy mit tehet az unió, ha Orbán Viktor mégsem áll kötélnek az ukrán pénzügyi segítség kérdésében. Felmerült az uniós alapszerződsé 327-es cikkelyének alkalmazása, amely azt mondja ki, hogy a tagállamok egy megerősített együttmődés (ennek keretében fogadták el az ukrán pénzügyi segélycsomagot) esetén nem akadályozhatják annak a résztvevő tagállamok által történő végrehajtását.

Felmerült még Mark Rutte NATO-főtitkár neve is, aki megpróbálhat valamilyen kompromisszumra jutni a magyar kormánnyal.

„Az én szerepem nem a kommentálás, hanem hogy megpróbáljuk segíteni, ha tudok. És erről a szerepről nem beszélhetek, amíg nem járok sikerrel”

- fogalmazott rejtélyesen Rutte csütörtökön arra a kérdésre válaszolva, hogy részt vesz-e a tárgyalásokban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter elárulta, mennyiért vonatozhatunk el Belgrádba

Egész pontosan 26 euórért, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 9800 forintért.

Kigondolta Orbán Viktor és Robert Fico, mit kezdjenek a Barátság vezetékkel

Kigondolta Orbán Viktor és Robert Fico, mit kezdjenek a Barátság vezetékkel

Közös lépésről döntött a két kormányfő.

Ekkora energiatároló még nem volt Magyarországon – eddig

Fontos szerepe lesz a megújulók rendszerintegrációjában.

A munkavállalók fele nem szeretné, ha kollégái tudnák, mennyit keres – pedig nemsokára élesedik az uniós irányelv

A munkavállalók fele nem szeretné, ha kollégái tudnák, mennyit keres – pedig nemsokára élesedik az uniós irányelv

Június elejétől jön a bértranszparencia. A cégek háromnegyede, a munkavállalók fele szerint rossz ötlet – de tudják, miről is van szó?

Komoly a baj: négy és fél éves mélypontra süllyedt a foglalkoztatás

Ez komoly bajt is jelezhet: négy és fél éves mélypontra süllyedt a foglalkoztatás

A munkanélküliek száma már 225 ezer fő körül van. A kormány szerint minden rendben, az elemzők viszont aggódnak.

Már érezhető az áremelkedés a kutakon, de mi lesz hétvégén?

Már érezhető az áremelkedés a kutakon, de mi lesz hétvégén?

Elindultak felfelé az árak.

Itt nincs vétó: 8,1 milliárd dollárt kap Ukrajna

Itt nincs vétó: 8,1 milliárd dollárt kap Ukrajna

Ebből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósít is az IMF.

Rengeteg Teslára adott milliókat a magyar állam

Rengeteg Teslára adott milliókat a magyar állam

A Model Y a legnépszerűbb modell a vállalati e-autó programban, amelyben már 7 ezer járművet vettek.

A januári infláció szempontjából is fontos adat érkezett

A januári infláció szempontjából is fontos adat érkezett

Tovább csökkentek az infláció szempontjából is nagyon fontos ipari termelői árak.

Még mindig tudott kevesebb magyar gyerek születni

Még mindig tudott kevesebb magyar gyerek születni

Egy magyar nő átlagban már csak 1,34 gyereket szül. A népességfogyás megállításához 2,1-et kéne nagyjából. Itt vannak a KSH legfrissebb adatai.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168