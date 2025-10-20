Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Energiapiac Európai Unió Gáz Olaj Oroszország Szankció Szijjártó Péter

Szinte már könyörög Szijjártó Péter az orosz olajért

mfor.hu

Szívből kéri az uniós vezetőket, hogy ne vágják el Magyarországot az orosz energiától.

Megöli Magyarország ellátásbiztonságát, ha az Európai Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját, ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió energiaügyi tanácsülésén felszólalva először is leszögezte, hogy az orosz energiaforrások elvágásával veszélybe kerülne Magyarország ellátásbiztonsága, az áremelkedésről már nem is beszélve. A tanácsülés célja, hogy véglegesítség az orosz energiáról való leválást menetrendjét, miután az Európai Parlament múlt héten jóváhagyta, hogy 2027 helyett már 2026. december 31-ével bevezessék a földgáz és az olaj teljes importtilalmát. A döntést egyszerű többséggel is meghozhatják az uniós vezetők, így a magyar kormánynak ebben a kérdésben nincs vétójoga.

Ennek kapcsán kiemelte, hogy az energiaellátás hazánk számára nem politikai, hanem fizikai és földrajzi kérdés, mivel a meglévő infrastruktúra egyszerűen nem alkalmas megfelelő volumenű importra, ha az orosz földgáz és kőolaj szállítását beszüntetik.

„És ennek semmi köze a politikához. Ennek semmi köze Oroszországhoz. Ennek semmi köze az ukrajnai háborúhoz. Ez matematika és fizika (…) A megmaradt infrastruktúra nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Van egy bizonyos igényünk, s a megmaradt infrastruktúra nem lenne képes ellátni minket. Ez a fizikai valóság. Ezek a tények” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarországra eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az EU-s tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét.

„Ez reálisan a diverzifikáció? Egyetlen útvonaltól fogunk függeni, teljesen védtelenül a monopóliummal szemben. Olyan útvonaltól fogunk függeni, amelynek a tranzitdíja ötször magasabb a jelenlegi európai benchmarknál. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kitörése óta megduplázódott (…) És olyan csővezetéktől függenénk, amelyről a tesztek bebizonyították, hogy nem képes ellátni minket”

- sorolta.

Majd rámutatott, hogy az ukrajnai földgáztranzit fokozatos beszüntetésével évi 18 milliárd köbméteres kapacitás esett ki, az Európai Unió friss rendelete nyomán pedig további 8,5 milliárd köbméter válhatna elérhetetlenné, miközben Magyarország teljes éves fogyasztása 9 milliárd köbméter körül van.

A miniszter ezután elismételte, hogy a rendelet ellenzésének semmi köze a politikához, Oroszországhoz vagy Ukrajnához, csakis hazánk energiaellátásának biztonságához, ugyanis az súlyos veszélybe kerülne.

„Őszintén szólva én nem értem, hogy ezt miért nem veszik figyelembe. Van egy EU-tagállam, ahol ez a szabályozás felszámolja az energiabiztonságot. Én megértem az összes politikai szempontot, de nekünk ez nem politikai kérdés” – jelentette ki.

„Teljes szívemből arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe Magyarország földrajzi helyzetét, tegyék félre a világpolitikát, és kérem, vegyék figyelembe a fizikai és földrajzi helyzetünket. Ellenkező esetben elveszítjük biztonságos energiaellátásunkat”

- tette hozzá.

Továbbá éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én, 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához a Barátság kőolajvezetéket ért támadást és a tranzit leállását követően.

Végezetül pedig arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék (GDP) mindössze 0,2 százalékát teszi ki, ennek kiesése pedig aligha lehetetlenítené el a háború folytatását.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Varga Mihály: a vagyonmentés a cél az MNB-alapítványoknál

Varga Mihály: a vagyonmentés a cél az MNB-alapítványoknál

Nagyobb kárt okozna a megszüntetés. Varga Mihály az euró bevezetéséről is beszélt a parlamenti bizottság előtt.

Ember nem tudja követni, hány cége van Mészáros Lőrincnek

A leggazdagabb magyar céghálója állandó mozgásban van.

Az autósok dörzsölhetik a tenyerüket: itt a friss jóslat a benzinkutakról

Az autósok dörzsölhetik a tenyerüket: itt a friss jóslat a benzinkutakról

Szépen csordogál lefelé az üzemanyagok ára a magyar benzinkutakon.

Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

Az ukrán elnök szerint az USA annyi olajat és gázt ad, amennyi csak kell.

Havi 7,8 milliót is lehetett keresni Hajdúböszörményben az előző polgármester idejében

Hajdúböszörmény súlyos örökséget kapott a fideszes városvezetéstől.

Nagy Márton felkavarta az állóvizet, de mit lép erre Varga Mihály?

Nagy Márton felkavarta az állóvizet, de mit lép erre Varga Mihály?

Látványosan elkezdte óvni a forintárfolyamot a Magyar Nemzeti Bank, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter forintgyengülést okozó váratlan mondatai után a jegybanki vezetők aktívan „kezelték” a tárcavezető szavait. Nem csoda, hiszen a monetáris transzmisszióban a kamatcsatorna szerepe az államilag támogatott hiteleknek köszönhetően tovább zsugorodott, felértékelődött tehát az árfolyamcsatorna – vélik a lapunk által megkérdezett szakértők. Ennek ellenére kamatvágásra sem októberben, sem a jövő év közepéig nem látnak esélyt az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakemberek.

Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

Egy konténerterminálnak, és egy logisztikai központnak kellett volna felépülnie 2023-ig, de egy vasúti fejlesztés elmaradása miatt még el sem kezdődött az építkezés. Azt sem tudni még, hogy a vasútépítéshez tartozó tendert ki nyerte.

Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Egyre többen vesznek automata etetőt, itatót, vagy GPS-es nyakörvet a kisállataiknak. A piac főleg Nyugat-Európában pörög, de Magyarországon is felfuthat a következő években.

Csigatempóban csökken a benzinár

Csigatempóban csökken a benzinár

Folyamatosan esik az olaj ára, amely a héten már a 60 dolláros szinthez közelített, ám az üzemanyagárak alig változtak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint ezt a folyamatot előbb-utóbb a benzin és a gázolaj árának is követni kellene, bár tény, hogy a finomított termékek ára Európa más országaiban is csak lassan csökken.

Első alkalom: kirakták a NER szűrét az értékes budai területről

A II. kerület olyat csinált, amit eddig még senki: visszavette a területét egy NER-es cégtől.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168