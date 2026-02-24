12p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró árrésstop Élelmiszerbiztonság Infláció Internetes kereskedés, e-kereskedelem Kozák Ákos Lázár János

Szintet lépett a multielleneség – kiszoríthatók a külföldi cégek a kereskedelemből?

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Naponta 9 bolt zár be Magyarországon, 400 településen pedig semmiféle kereskedelmi tevékenység sem zajlik. Eközben a belpolitikában ismét felerősödött a multiellenesség, amit a számok viszont nem igazolnak vissza: a kereskedelemben az összes beruházás több mint harmada köthető külföldi cégekhez. Az árrésstop pedig május végéig még biztosan a magyar mindennapok egyik legrejtélyesebb kérdése marad.

Egyre inkább multiellenes színezetet kap a már hivatalosan is elindult választási kampány Magyarországon a kormánypárt részéről. Orbán Viktor miniszterelnök február 14-i évértékelő beszédében finoman szólva sem épp hízelgő jelzőkkel illette a holland-brit Shell olajipari céget és az osztrák Erste Bankot, egyenesen a „halál vámszedőiként” hivatkozva rájuk.

Ez a kommunikációs irány természetesen nem független attól, hogy a legnagyobb ellenzéki kihívó, a Tisza Párt elmúlt időszakban bemutatott prominens politikusainak szakmai pályafutása egy időben összefonódott az említett nagy cégekkel. (Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője 2024-ig, tíz éven át töltötte be a Shell globális alelnöki posztját, míg Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője 2025-ig volt az Erste Lakástakarékpénztár első embere.)

Lázár János a kiskereskedelem átszervezését, az agrárium újragondolását ígérte
Lázár János a kiskereskedelem átszervezését, az agrárium újragondolását ígérte
Fotó: Facebook / Lázár János

A kormányfő évértékelőjét követően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter értekezett arról, hogy túl sok nagybank működik, ráadásul drágán szolgáltat Magyarországon („öt nagybank maradhat”). Nem sokkal később Nagy még konkrétabban fogalmazott egy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferencián. Elmondta, hogy az OTP, az MBH Bank, a K&H és az UniCredit maradhatnak, de mellettük az ötödik hely jelenleg kiadó. A felsorolásból az Erstre kimaradt. 

Nagy Márton a magyar tulajdon alakulásáról is beszélt az egyes szektorokban. Szerinte a nemzetgazdasági ágazatok többségében nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értékben az elmúlt tizenöt évben. Fájó pontnak nevezte ugyanakkor a kiskereskedelmet, ahol 41 százalékról 40 százalékra csökkent a mutató.

A kereskedelmi szektorban lévő külföldi túlsúlyt Lázár János is gyakran emlegeti. Legutóbb február közepén, egy vidéki fórumon tett így, ahol az építési és közlekedési miniszter a hazai agrárium és kiskereskedelem radikális átalakításáról beszélt. „Csak le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni a külföldieket, hogy a magyarok is odaférjenek, egyébként nem fog működni” – mondta.

Ezeknek az aktualitásoknak a fényében különösen érdekesnek ígérkezett a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Kereskedelmi Szakosztályának kerekasztal-beszélgetése, ahol a szakma képviselői fejtették ki véleményüket az ágazat helyzetéről és jövőbeli kilátásairól. Ráadásul egy olyan szektorról beszélünk, ami 2025 folyamán végig a jogszabálymódosítások kereszttüzében állt.

A negatív irányba billen a mérleg

A tavaly meghozott jogszabályváltozások közül első helyen az árrésstopot kell kiemelnünk, ami ellen az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) folyamatosan hallatja a hangját. A kormány viszont bízik az intézkedés sikerességében, így május végéig meg is hosszabbította annak hatályát.

Az árrésstop kérdésköre nagyjából a harmadik percben az asztalra is került az MKT panelbeszélgetésén. Nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy a szakma véleménye szerint inkább a negatív oldalon. De először kezdjük a pozitív irányú lépésekkel.

Ezek közül két változást emeltek ki a kerekasztal résztvevői. Először azt, hogy tavaly december 1-től idén április 30-ig hideg élelmiszerekre is fel lehet használni a SZÉP-kártyán lévő összegeket. Emellett a nyugdíjasoknak az ősszel kiküldött egyszeri, 30 ezer forint értékű utalványok is ösztönözték a belföldi fogyasztást.

Szigorodott tavaly a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata
Szigorodott tavaly a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata
Fotó: DepositPhotos.com

Negatívumként emelhető ki ezzel szemben a plázastop, valamint a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzatának (TÉKA) további szigorítása.

„Ennek értelmében már egy üzlethelyiség bérbeadásához kapcsolódóan is hasonló engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, mint amilyet a plázastop az új (400 négyzetméternél nagyobb alapterületű – a szerk.) kereskedelmi egységek létesítésére, átalakítására előír. Ez a rendelkezés nem segítette az egyébként sem túl dicső beruházási adatokat” – mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Kozák Tamás megemlítette a nagyobb üzletláncokra vonatkozó 4,5 százalékos különadót, valamint azt is, hogy a „jelentős piaci erőfölénnyel való visszaélés” megakadályozása érdekében hozott jogszabályok több esetben akkor is a beszállítókat védik a kereskedővel szemben, hogyha már eleve ők vannak előnyösebb helyzetben. Majd ezen a ponton került elő a márciusban először csak az élelmiszerekre, két hónappal később már a drogériai termékek széles körére is bevezetett árrésstop kérdése.

Boltbezárások, elnéptelenedő falvak

Fogyasztói oldalról tagadhatatlan, hogy az árrésstop hatálya alá került élelmiszerek olcsóbbak lettek (összességében az elemzők és a Magyar Nemzeti Bank szerint is másfél százalékponttal veti vissza az intézkedés a fogyasztóiár-indexet – a szerk.). Pluszfogyasztás azonban ennek köszönhetően nem történt, és a kiskereskedelmi eladások volumene sem emelkedett olyan mértékben, mint amit a tavalyi, 6 százalék körüli reálbérnövekedés indokolt volna.

Az intézkedés legnagyobb, közvetett vesztesei a kisboltok, amelyek egyre nehezebben tudják felvenni a versenyt a nagyobb üzletláncokkal. „A kisboltok forgalmi volumenei az árrésstop bevezetése óta negyedévről negyedévre csökkenek. Egy év alatt 3 ezer üzlet, naponta 9 bolt zárt be tavaly” – mutatta be a számokat Kozák Tamás.

2021 végén a kiskereskedelmi üzletek és nagykereskedelmi raktárak száma még meghaladta a 132 ezret, tavaly júniusban viszont már csak a 111 ezret lépte át.  A megszűnések szempontjából a települések mérete sem meghatározó, hiszen ebben a periódusban a községekben, a megyei jogú városokban és a városokban is csökkent a boltok száma.

Közel 400 településen pedig egyáltalán nincs semmilyen üzlet. Egy bútorbolt hiánya még akár bele is férhetne, de a napi cikkeket áruló boltok nélkül már romlik a helyi lakosok életminősége.

Az Egyensúly Intézet gazdaságpolitikai szakértője ezt annyival árnyalta, hogy a piac koncentrációja és konszolidációja már az 1990-es évek óta tart. A mértéke viszont kérdéses. „Magyarországon a folyamatos szabályozások miatt nem organikusan fejlődik a piac. Jelentős külső tényezők határolják be a kereskedelem lehetőségeit a 2020-as évek óta” – fogalmazott Kozák Ákos.

A szakértő szerint ez a jelenség sokkal tágabb, társadalmi és demográfiai összefüggésekre, a településszerkezet megváltozására is rávilágít. „A ma Magyarországon lévő 3155 településből 2 ezer keresni fogja a helyét a következő évtizedekben. 400 településen már most sincs semmilyen kereskedelmi funkció és ez a folyamat folytatódhat. Egy új iparági megegyezésre van szükség”.

A nagyobb boltok irányába mentek a vásárlók

„2025 egy iszonyú küzdelmes év volt a magyar kiskereskedők számára. Óriási erőfeszítések kellettek ahhoz, hogy a boltok, üzletláncok ugyanazt a bevételt elérjék, mint amit egy évvel korábban. A legprosperálóbb cégek is mindössze 1-3 százalék közötti árbevétel-növekedést tudtak felmutatni” – vett át a szót Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Ezt a 9 boltot üzemeltető Korona Zrt. vezérigazgatója is megerősítette. A magyar tulajdonú vállalat napi élelmiszert nem árul, viszont a ruházati termékektől a műszaki cikkeken át a festék- és vegyi áruig eléggé széles a palettája. „2-3 százalékos árbevétel-növekedésünk volt 2025-ben, de még úgy is egy küzdelmes éven vagyunk túl, hogy minket kevésbé érintettek a szabályozói változások” – mondta Madarász Viktor.

Az évközben hozott szabályok miatt egyértelműen a nagyobb szereplők irányába terelődött a kereskedelmi forgalom. A legrosszabb helyzetben az évi 1 milliárd forintos árbevételt el nem érő kisboltok vannak. Pedig rájuk nem is vonatkozik az árrésstop.

A kisboltok árai nagyon elszaladtak, a nagyok felé terelődött a forgalom
A kisboltok árai nagyon elszaladtak, a nagyok felé terelődött a forgalom
Fotó: Depositphotos.com

Ezek a szereplők ugyanis jellemzően nem a termelőktől, hanem a nagykereskedőktől szerzik be az árut, akikre szintén nem vonatkozik az árkorlátozás. A kisboltok beszerzési árai tehát nem csökkennek. Viszont, ha ráteszik ezekre a termékekre a 20 százalékos árrést, hogy fenntartsák a jövedelmezőségüket, gyakorlatilag kiárazzák magukat a piacról, meredeken csökkenhet az árucikkeik iránti kereslet. „A kisboltokban tavaly április óta olyan fogyasztói árak vannak, ami nehezen finanszírozható” – magyarázta Neubauer Katalin.

A szakértő szerint a boltok csökkenő száma önmagában még nem vészjósló. Ez ugyanakkor azzal is magyarázható, hogy a legkisebb egységek tulajdonosainak és családjaiknak létkérdés az üzlet fenntartása, sok esetben nincs is B-tervük. A fejlődés helyett viszont a vergődés jut osztályrészül.  

A szakértő az árrésstoppal kapcsolatban még egy negatív következményt emelt ki. „Az lenne a cél, hogy megmaradjon a szupermarketek széles kínálata a diszkontláncokkal szemben. Azonban egyre inkább egy beszűkülő és szürkülő magyar választékot láthatunk. A kereskedelem sokszínűségének egy alapértéknek kellene lennie”.

A profit, mint szitokszó

Neubauer Katalin hozzátette, hogy sajnos a profit szitokszó lett a magyar politikai kommunikációban, ami egy nagyon rossz irány. „Egy vállalkozónak ugyanis a jövedelme a profit, a többi a költség. Ha nincs profit, nem is lesz kedve fejleszteni”.

Apropó, fejlesztések. Magyarországon épp hétfő reggel láttak napvilágot a friss, tavalyi negyedik negyedévről tanúskodó beruházási adatok. Ezek alapján még mindig csökken a teljesítmény (éves alapon a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,7 százalékkal), negyedéves szinten viszont már legalább stagnálást láthattunk. Arról, hogy mit gondolnak a hazai gazdasági elemzők, látszik-e már a fény az alagút végén, bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Hogyha a kiskereskedelemre szűkítjük a vállalkozások beruházási kedvét, akkor egyáltalán nem indokolható a külföldi szereplőkkel szembeni retorika. „A 2023-as adatok szerint – ami napjainkban is irányadónak számít –, a külföldi cégek beruházásai a teljes kiskereskedelmi szektorban megvalósult fejlesztések 35-40 százalékát adták. A szektor GDP-hez való hozzáadott értékét tekintve pedig a külföldi szereplők 40 százalékkal részesülnek” – erről Kozák Tamás beszélt.   

„Mindenhol van ellentét a kicsik és a nagyok, a külföldi és a hazai szereplő között. Azonban egy beruházásgazdag környezetben, ahol a fogyasztókért való verseny dominál, a nagy cégek is sokkal inkább érdekeltek a kisvárosi, kistelepülési kereskedelem feltámasztásában. Ma nem tudnak ebben partnerek lenni”

– mondta Kozák Ákos.

Mit javasol a szakma?

Az Egyensúly Intézet gazdaságpolitikai szakértője azt is felvetette, hogy az elmúlt húsz évben a hazai kereskedelmi ágazat (a teljes láncot figyelve, a termelőktől a beszállítókon át a kiskereskedőkig) nem tudta érdemben javítani a hatékonyságát.

„A beszállítói vertikumban a legkisebb vállalatok hatékonysága a harmada az európai uniós átlagnak. Egy egységnyi termék előállításához szükséges energia Magyarországon a többszöröse annak, mint Lengyelországban. A beszállító a költségtöbbletét igyekszik továbbhárítani a kereskedőre, ami inflációnövelő hatással jár”.  

Az energiaárak kérdését Madarász Viktor is kiemelte, hiszen a vállalatok piaci áron kénytelenek szerződni. A fogyasztói árak szempontjából viszont az elmúlt bő egy évben nagyot erősödő forintnak még hosszabb távon is lehetnek pozitív hatásai, hiszen a külföldi, tartós termékeket fél-egy évre előre kell megrendelniük a boltoknak. Az import olcsóbbá válik, viszont fennáll a veszélye, hogy a részaránya is növekszik majd a boltok polcain – ezt már Neubauer Katalin tette hozzá.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról is beszélt, a jövőre nézve károsnak látja, hogy a kereskedelemben (vagy akár más iparágban is – a szerk.) szigorúbbak a magyar versenyjogi szabályok az európai uniós átlagnál.

„Az Európai Unió már így is, úgy is fojtogatja a cégeket a különböző előírásokkal, mondjuk az amerikai versenytársakhoz képest. Csak zsákutcába vezet, hogyha erre a nagy bürokratikus halomra még újabb szigorításokat teszünk Magyarországon”.

Emellett a párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta a kormány és a szakmai szervezetek között, ami a rendeleti kormányzás 2020-as hatályba lépése óta csak elvétve valósult meg a gyakorlatban.

Madarász Viktor szerint is fontos lenne a tisztességes verseny. Ez azonban a jelenlegi európai uniós megkötések miatt nehezen valósul meg a sokkal lazább szabályozásoknak alávetett amerikai vagy kínai konkurens cégekkel szemben. Itt egy közös, európai fellépésre lenne szükség.

A Korona Zrt. vezérigazgatója végül felvetette, hogy kiszámíthatóbb, lassabban változó jogszabályi környezetre lenne szükség. Emellett a kistelepüléseken működő boltokat is nagyobb erőkkel lehetne támogatni az állam részéről.

Abban a résztvevők egyetértettek, hogy az áprilisi választások után egy gazdaságpolitikai fordulatra lesz szükség. „Ezt mindkét pártcsalád tudja. Gondolhatunk itt a költségvetési hiány lefaragására, de az is biztos, hogy nem hárulhat minden a fogyasztásra, ahogy az most látható. Ez a modell a beruházások, a termelő szektorok beindulása nélkül egy torz gazdaságszerkezetet eredményez” – zárta gondolatait Kozák Ákos.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A benzin és a dízel is jelentősen drágul

A benzin és a dízel is jelentősen drágul

A Holtankoljak.hu adatai szerint nem lesznek boldogok az autósok.

Így készülnek a biztosítók a lakásbiztosítási kampányra

Így készülnek a biztosítók a lakásbiztosítási kampányra

A Bank360 a kampány kapujában arról kérdezte a biztosítókat, hogy milyen akciókkal várják idén az ügyfeleket. 

Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

Az ötödik hely még kiadó szerinte.

Orbán Viktor tovább emelné a tétet Ukrajna ügyében

Nem lehet Ukrajnát „csak úgy” levágni az európai áramhálózatról – figyelmeztetnek a szakértők

Szombaton Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország addig nem szállít Ukrajnának elektromos áramot, míg újra nem indul az olajszállítás a Barátság vezetéken, vasárnap ugyanakkor Szijjártó Péter már megengedőbb hangnemet ütött meg. Azt ugyanakkor nem lehet tudni, hogy mindez diplomáciai okokból történt, vagy egyszerűen szembesült a kormány azzal, hogy technikailag nem lehetséges levágni az ukránokat az európai hálózatról. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok a választási kampány fontos része lesz.

Rég nem látott bejelentésre készülhet holnap Varga Mihály

Rég nem látott bejelentésre készülhet kedden Varga Mihály

Végre kijött egy jó inflációs adat, és a forint árfolyama is stabil, ezért az elemzők azt várják, holnap kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács – egyebek mellett erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában.   

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Hétfőre virradóra ért támadás egy olajszivattyú-állomást.

Balog Zoltán ökumenikus alapítványa 70 millió forintot kapott a jegybanktól

Jegybanki tízmilliók landoltak Balog Zoltán ökumenikus alapítványánál

Balog Zoltán kurátorként dönthet a jegybank által adott támogatás sorsáról. Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között.

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolász

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolást

Már csak pár óra és életbe is lép az árváltozás.

A választásokig nem várható sétagalopp, de Varga Mihályék segíthetnek

A hétfő reggel megjelent, még mindig negatív beruházási adatokat értékelték hazai makrogazdasági elemzők.

Lehullt a lepel: ezért is lehetett gyenge éve a 2025-ös a magyar gazdaságnak

A Központi Statisztikai Hivatal hétfő reggeli közlése szerint a tavalyi negyedik negyedévi beruházások a nyers adatok szerint 1,3, szezonálisan kiigazítva 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában. Pedig nagyon alacsony volt a bázis.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168