Szlovákia már az amerikai gáz felé kacsintgat? Fontos hír érkezett

Lengyelország tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról, azzal a céllal, hogy az így érkező gáz egy részét továbbítsa Ukrajnának és Szlovákiának.

A lengyel energiaügyi minisztérium szerdán késő este megerősítette a Reuters-nak, hogy amerikai, szlovák és ukrán partnereikkel együttműködve vizsgálják

„az amerikai gázimport lehetőségeit a régió energiabiztonságának növelése érdekében”.

Minisztériumi források szerint a felek várhatóan közösen elfogadott nyilatkozatot jelentenek be a héten Athénban tartandó transzatlanti energiakonferencia után, ezt követően pedig megkezdődhetnek a szlovákiai szállítási feltételek tárgyalásai. A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert, ami nagyjából megegyezik Szlovákia teljes éves gázfogyasztásával.

Kapcsolódó cikk Még soha nem vett annyi orosz földgázt Magyarország, mint az idén Szijjártó Péter nagy bejelentést tett.

A washingtoni energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

(MTI)