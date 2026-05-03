Szlovénia az Eurovízió idején Palesztináról szóló filmeket fog sugározni

A közelmúltban a szlovén állami televízió, az RTV Slovenia bejelentette, hogy nem közvetíti az Eurovíziós Dalfesztivált. A bojkottot Izrael részvétele váltotta ki – jelentette a The Guardian. Ehelyett a csatorna dokumentumfilmek és játékfilmek sorozatát fogja sugározni Palesztináról.

Korábban Szlovénia mellett Spanyolország, Hollandia, Izland és Írország is csatlakozott a 70. évfordulós Eurovíziós Dalfesztivál bojkottjához Izrael gázai háborúja miatt. (Számos emberi jogi szervezet szerint Izrael népirtást követett el a palesztinok ellen, az izraeli kormány ezt tagadja – a szerk.) Írország és Spanyolország állami televíziós csatornái az Európai Műsorszórók Uniója, az EBU szerint azért tagadták meg a zenei verseny közvetítését, mert engedélyezte Izrael részvételét az Eurovízión. Hollandia és Izland azonban tervezi a verseny televíziós közvetítését – jegyzi meg az orosz Kommerszant cikkírója. (Oroszország 2022 óta nem vehet részt az Eurovízión a Ukrajna elleni háború miatt – a szerk..)

A 70. Eurovíziós Dalfesztivált idén Bécsben rendezik meg. Az első elődöntő május 12-én, a második elődöntő május 14-én, a döntő pedig május 16-án lesz. Románia, Moldova és Bulgária is visszatér idén.

Minden évben meglepődik a közönség azon, miért nevezik Eurovíziónak a dalversenyt, hiszen Izrael vagy például Ausztrália is szerepel a mezőnyben. Az ok persze az óriási nézettség – és reklámbevétel –, hiszen világszerte százmilliók nézik egyszerre ugyanazt a közvetítést.

Ennél is furcsább, hogy az EBU már közzétette a 2026-os ázsiai Eurovíziós Dalfesztivál résztvevőinek listáját. A versenyt Bangkokban, Thaiföldön rendezik. A döntőre november 14-én kerül sor. A kontinens zenei nagyhatalmai között kétségkívül Dél-Korea vezet.

A K-pop zenei stílus és a hozzá kapcsolódó szubkultúra, amely ebből az országból származik, forradalmasította a globális szórakoztatóipart. Nyilvánvaló, hogy az ázsiai verseny a K-pop – annak esztétikája és filozófiája – körül fog forogni.

Több uniós ország bojkottálja az eseményt Izrael részvétele miatt

Eközben olyan országok is bejelentették részvételüket a versenyen, amelyek sokkal kevésbé ismert kortárs könnyűzenei kultúrával rendelkeznek. Ilyenek például Banglades, Kambodzsa, Laosz, Nepál, sőt, a kevesebb mint 800 ezer lakosú Bhután is. Malajzia, Thaiföld, a Fülöp-szigetek és Vietnam is részt vesz. A lista bővülni fog, ahogy a nemzeti válogató hamarosan megtörténik. Az EBU mellett a thaiföldi Channel 3 is szerepel a verseny szervezőjeként.

Az ázsiai Eurovízió szervezői bejelentették, hogy Ausztrália jelentkezését is várják, annak ellenére, hogy az már több mint tíz éve részt vesz az eredeti, európai dalfesztiválon. Tavaly Vietnam nyerte meg e speciális zenei vetélkedőt.

Az idei Eurovíziót nagyban befolyásolták az elmúlt évek geopolitikai realitásai. Erre eklatáns példa, hogy Paula Seling román énekesnő a Facebook- (amelyet a META birtokol, és ez egy Oroszországban szélsőségesnek tartott és betiltott cég) oldalán kért bocsánatot a „Gratulálok, Moldova!” kifejezésért, amelyet oroszul mondott a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál hazai döntőjében, Kisinyovban. Mondván, nem politikai indíttatásúnak szánta a kijelentését.

Daniel Voda, a moldovai kormány korábbi sajtótitkára élesen reagált az énekesnő nyilatkozatára. A Facebookon rámutatott, hogy Moldovában a hivatalos nyelv a román, ezen a nyelven kell kommunikálni a zsűritagoknak is.

A 2026-os Eurovíziós dalfesztivál nemzeti válogatójára január 17-én került sor. Moldova gazdasági nehézségek miatt nem vett részt a 2025-ös versenyen.

Az idei versenyen az Izrael részvétele elleni tiltakozásul Spanyolország visszavonta képviselőit a versenyből. Spanyolország a verseny egyik alapítója, és képviselői mindig rögtön a főversenyen indulnak, megkerülve az elődöntőket. Most a „Nagy Öt”-ből „Nagy Négy” lett: maradt az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Olaszország.

Portugáliában komoly vita robbant ki a részvétel körül. A nemzeti válogató résztvevőinek többsége kijelentette, hogy győzelem esetén sem utazna Bécsbe. Izrael részvétele miatt Portugália végül is részt vesz az idei dalfesztiválon. Izrael képviselője – nagy viták és belharcok után – szintén színpadra lép, az országot Noam Bettan énekes és dalszerző képviseli majd.

Szándékosan primitív dalt indítani maró szatíra

A közelgő verseny legérdekesebb pályaművét a Kommerszant szerint az angol Sam Battle mutatja be. Ez a producer és videóblogger a Look Mum No Computer álnéven fut. Battle vintage audioeszközök gyűjtője és szintetizátor-rajongó. Szenvedélyesen szeret új eszközöket építeni régi, néha teljesen váratlan alkatrészekből. Hangszereket készít autóalkatrészekből, csatornacsövekből és bármi másból, ami hangot tud kiadni.

A verseny felvezető, bemutatkozó rövid videófilmjében Battle minden kedvenc időtöltését bemutatja, különösen a moduláris szintetizátorok iránti rajongását. A dal címe „Ein, Zwei, Drei”. Szándékosan egyszerű, primitív „eurovíziós” stílusban komponálta. Ez egy maró szatíra egyben, és pontosan ezért van ennek a potenciális slágernek nagyon kevés esélye a győzelemre – legalábbis a lap szerint. A valóságban sokszor a legegyszerűbb szövegű és zenei tartalmú dalok nyertek.