Szlovéniában megemelik az üzemanyagárakat

Kedd éjféltől emelkednek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon – közölte kedden a környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium.

A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 3,7 centtel 1,65 euróra (mintegy 645 forintra) emelkedik, a dízelé 8,7 centtel 1,89 euróra (mintegy 740 forintra) nő. A fűtőolaj ára literenként 9,9 centtel 1,56 euróra emelkedik. A minisztérium közlése szerint ezek az árak jövő hét hétfőig, azzal bezárólag maradnak érvényben.

A kormány ezúttal nem változtatott a benzin jövedéki adóján. A dízel és a fűtőolaj jövedéki adója már a lehető legalacsonyabb szinten van.

Ljubljana az üzemanyagárak emelkedése miatt korábban ideiglenesen felfüggesztette a környezetvédelmi díjat is. A minisztérium számításai szerint állami beavatkozás nélkül a 95-ös benzin ára mintegy 1,82 euró, a dízelé 2,08 euró, a fűtőolajé pedig 1,76 euró lenne literenként.

Foghatja a fejét kedd éjféltől
A benzinkutak árrését kormányrendelet korlátozza: a dízel esetében literenként legfeljebb 0,0983 euró, a benzin esetében 0,0994 euró, a fűtőolajnál pedig 0,08 euró lehet. Az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon az üzemanyagárakat március 20. óta szabadon határozhatják meg a kereskedők.

A kormány az intézkedést azzal indokolta, hogy a szlovéniai üzemanyagok a szomszédos országokhoz képest alacsonyabb ára megnövekedett keresletet váltott ki. A minisztérium jelezte: a szabályozott árakat továbbra is a világpiaci üzemanyagárak és a dollár-euró árfolyam alakulása alapján számítják ki. A modellárakat a kőolajszármazékok 14 napos átlagárának figyelembevételével határozzák meg.

(MTI)

