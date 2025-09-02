Szoboszlai Dominik csapata elképesztő összegért vett egy új csatárt

Sokáig húzódott, de az átigazolási szezon legvégén sikerült leigazolnia a Liverpoolnak a Newcastle United svéd csatárát, Alexander Isakot. A játékosért 125 millió fontot (144 millió eurót, azaz közel 55 milliárd forintot) fizettek a Newcastle-nek, ezzel ez lett a valaha volt legdrágább igazolás a Premier League-ben. A regnáló angol bajnok ezzel már több mint 400 millió fontot költött idén nyáron új játékosokra, és a kirakós utolsó darabját is a helyére rakta ahhoz, hogy a lehető legnagyobb esélye legyen a címvédésre – írja a Telex.

