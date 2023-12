Szoboszlai Dominik üzleti birodalmat épít a hírnevéből: itt az SZD10 Magyarország

David Beckham útjára lépett Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool focistája. Talán az angol labdarúgó volt az első, aki a hírnevéből hatalmas üzleti birodalmat épített. Persze, a cégbirodalomtól még messze van Szoboszlai Dominik, de ahhoz képest, hogy még csak 23 éves, már a második vállalkozását alapította meg.

Nyilvános adatbázisokból ugyanis az látszik, hogy november 3-án székesfehérvári központtal megalakult az SZD10 Magyarország Kft., a céget pedig november 21-én bejegyezték. A focista monogramja mellett a 10-es szám arra utalhat, hogy a magyar válogatottban a 10-es mezben játszik. Ezt mindig a legjobb játékosok viselték: Puskás, Pelé, Maradona, Ronaldinho vagy éppen Zidane is ezt a mezt húzta magára.

Szoboszlai Dominik új cégének éppen tíz tevékenységi köre van, de főtevékenységnek a pr, kommunikációt jelölték meg. Ezen kívül szerepel még a listán:

reklámügynökség,

kiskereskedelem,

kiadói tevékenység,

film-, video-, televízióműsor-gyártás,

médiareklám,

és különböző ingatlanos

tevékenyég.

Ezeket ha összerakjuk, akkor tényleg egy Beckham-féle márkaépítés célja sejlik fel. Szoboszlai Dominik is rövid időn belül olyan híres lett Magyarországon, mint kevesen, aminek komoly üzleti értéke is van és pénzre váltható. Az SZD10 jegyzett tőkéje 3 millió forint, az ügyvezetője pedig az édesapja, Szoboszlai Zsolt, valamint Rubos-Forró Andrea. A focista vélhetően nem ér rá céges ügyekkel is foglalkozni napi szinten, miközben a Liverpool edzéseire jár. A többségi tulajdonos viszont ő, rajta kívül még a két említett ügyvezető rendelkezik részesedéssel a társaságban.

Szoboszlai Dominik lendületben. Fotó: Twitter/Sofascore

Szoboszlai Dominiknek ez a második vállalkozása. Még 2021-es hír volt, hogy e-sport csapatot alapított DomiNation névvel. Az elektronikus sport résztvevői amatőr vagy professzionális módon, versenyszerűen foglalkoznak az egyes videójátékokkal, ebből fakadóan a játékos megjelölés mellett e-sportolóknak is nevezik őket. A Domination Esports Kft. egyelőre nem váltotta meg a világot: 2022-ben 23,6 millió forint bevétel mellett 706 ezer forint veszteséggel zártak. Ebben a cégben viszont mát tulajdonostársa Esterházy Mátyás, aki Szoboszlai Dominik menedzsere. Azzal, hogy Szoboszlai Dominikot 70 millió euróért vette meg a Liverpool, Esterházy történelmet írt: ennyi pénzt még sosem fizettek magyar játékosért.

Esterházy Mátyásnak és a Szoboszlai családnak, konkrátan a focista édesapjának van viszont egy jól menő közös vállalkozása is: a SZO-DO Investment Kft. 2018 ősze óta létezik Székesfehérváron és például testedzési szolgáltatással foglalkoznak. A legjobb évük tavaly volt eddig, amikor 145,8 millió forintos forgalomból 93 millió forintos nyereséget raktak össze, miközben a saját tőke 245,2 millió forintra ugrott.

A legtöbb pénz azonban az Esterházy Mátyás tulajdonában lévő menedzsreirodában van, ennek EM Sports Consulting Zrt. a neve, és 2022-ben 847 millió forint bevételt könyvelhettek el, amiből 446,6 millió forint profit lett. Szoboszlai Dominik mellett például ők egyengetik Schafer András és több válogatott labdarúgó karrierjét is.

Természetesen nem Szoboszlai az egyetlen, aki focista létére különböző üzleti ügyeket is bonyolít. Lapunk írta meg, hogy augusztusban lett egy harmadik cége Dzsudzsák Balázsnak, amely tanácsadással foglalkozik.