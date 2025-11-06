2p
Makró Donald Trump Orbán Viktor Szijjártó Péter Egyesült Államok Wizz Air

Szokatlan környezetben tart Amerika felé Szijjártó Péter

mfor.hu

Elindult a magyar delegáció.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, majd valamivel később Orbán Viktor miniszterelnök is a Liszt Ferenc reptérről posztolt csütörtök reggel abból az apróbóból, hogy elindult a magyar delegáció a Donald Trump amerikai elnökkel péntekre tervezett találkozóra.

A hatodik Orbán-Trump találkozó következik és egyértelműen ez lesz a legfontosabb”

- írta Szijjártó Péter, akinek képeiből az is kiderül, hogy a delegáció a Wizz Air gépével repüli át az óceánt. Ez a külügyminiszter számára szokatlan élmény lehet, mivel ő utazásait általában a honvédség által üzemeltetett magángépek fedélzetén szokta általában bonyolítani.

Orbán Viktor az utóbbi hónapokban többször is feltűnt fapados járatokon is, neki tehát kevésbé lesz újdonság a környezet. Ő így írt a repülőtérre érkezve:

"Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

A KSH friss adatsora a kiskereskedelmi forgalomról.

Ezt az adatot sem teszik ki az ablakba Orbán Viktorék

Ezt az adatot sem teszik ki az ablakba Orbán Viktorék

Tovább gyengélkedik a magyar ipar.

Szlovákia már az amerikai gáz felé kacsintgat? Fontos hír érkezett

Szlovákia már az amerikai gáz felé kacsintgat? Fontos hír érkezett

A teljes szlovák fogyasztást is fedezhetné az új forrás.

Továbbra is pörög az Otthon Start, a fő gondot a lakáshiány okozza

Továbbra is pörög az Otthon Start, a fő gondot a lakáshiány okozza

Itt vannak a bankok tapasztalatai a csodafegyvernek kikiáltott hitelprogram első két hónapjáról.

A 14 havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A 14. havi nyugdíjjal az adóemelésre szavaz a kormány

A választásokra készülve a reménybeli szavazatok érdekében vezetik be a jövő év elején a 14. havi nyugdíjat, amiről annyit lehet tudni, hogy jövőre még nem a teljes összeget fizetik majd ki. Ez azonban a már így is fedezet nélküli ígéretek özönét növeli, mondta kollégánk, Király Béla az ATV Reggeli Start cím műsorában. Mindez azt jelenti, hogy ennek finanszírozására a kormánynak forrást kell találni, ha a Fidesz hatalmon marad, akkor ezt leginkább adóemeléssel tudja majd megoldani. 

A Nemzeti Összetartozás Hídjának vállalkozója negyedmilliárdért intézi a budapesti sportuszodák sátrait

Ugyanaz az üzletember kapta meg a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló kültéri uszodák sátorépítési és -bontási munkálatait, aki a 4,5 milliárdra drágult Nemzeti Összetartozás Hídját is megépítette. 

Most a vállalkozóknak oszt ki milliárdokat a kormány

Most a vállalkozóknak oszt ki gyorsan milliárdokat a kormány

20 milliárd forint keresi a gazdáját a beruházás-élénkítő programban.

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak.

PADME

Osztódással szaporodik az MNB-botrány kulcscége

A vagyon 66 százalékát átveszi az új cég.

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Szükség a kollégiumi férőhelyek bővítése.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168