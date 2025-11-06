Szokatlan környezetben tart Amerika felé Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, majd valamivel később Orbán Viktor miniszterelnök is a Liszt Ferenc reptérről posztolt csütörtök reggel abból az apróbóból, hogy elindult a magyar delegáció a Donald Trump amerikai elnökkel péntekre tervezett találkozóra.

„A hatodik Orbán-Trump találkozó következik és egyértelműen ez lesz a legfontosabb”

- írta Szijjártó Péter, akinek képeiből az is kiderül, hogy a delegáció a Wizz Air gépével repüli át az óceánt. Ez a külügyminiszter számára szokatlan élmény lehet, mivel ő utazásait általában a honvédség által üzemeltetett magángépek fedélzetén szokta általában bonyolítani.

Kapcsolódó cikk Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál A haladék a legtöbb, amit elérhet?

Orbán Viktor az utóbbi hónapokban többször is feltűnt fapados járatokon is, neki tehát kevésbé lesz újdonság a környezet. Ő így írt a repülőtérre érkezve: