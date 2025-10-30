5p

Szomorú, hogy hány évet kell dolgozni egy lakásért Magyarországon

A statisztikai hivatal egy sor érdekességet összegyűjtött a magyar lakásállományról, így például kiderült, hogy tavaly átlagosan 6,6 évnyi keresetből lehetett egy lakást megvásárolni.

2024 végén 4,6 millió lakás volt Magyarországon, ezek közel egyharmada Budapesten és Pest vármegyében helyezkedett el, derül ki a KSH nemrég közzétett interaktív összefoglalójából. Az adatokból azt is megtudhatjuk, hogyan áll jelenleg a magyar lakáspiac a fontosabb mutatókban az európai rangsorban – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt. A legmagasabb, 10,2 év Pest vármegyében volt jellemző, miközben Észak-Magyarországon kevesebb mint 4 évet kellett dolgozni egy átlagos lakás áráért. Érdekesség, hogy a lakásárak folyamatos emelkedése ellenére ez az adat alig változott, sőt a 2021-22-es csúcshoz képest még kismértékű csökkenés is látszott, amiben a jövedelmek alakulásának van szerepe.

Sokaknak most még csak megvalósítandó álom a saját lakás
Fotó: Mfor/Mester Nándor

„A következő bő egy évet a szeptemberben indult Otthon Start program határozza majd meg a lakáspiacon, a kedvezményes hitel egyrészt könnyebben elérhetővé teszi a lakásokat a vevők számára, másrészt viszont az árak várható emelkedésén keresztül nehezebb lesz megfizetni a lakásokat” – véli Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint a program az új építéseket is élénkítheti, ugyanakkor az albérletek ára stagnálhat, vagy egyes helyeken csökkenhet is.

Majdnem három szoba az átlag

2024 végén száz lakásban átlagosan 291 szoba volt, vagyis majdnem háromszobás egy átlagos magyar lakás. Huszonöt évvel ezelőtt ez még alig haladta meg a két és fél szobát, vagyis érezhetően nőtt az átlagos szobaszám. Ezzel párhuzamosan a száz szobára jutó lakók száma az ezredforduló óta 98-ról 71-re csökkent, ez is azt jelzi, hogy egyre nagyobb lakások épültek. Az országban az összes lakás 58%-a volt legalább háromszobás 2024-ben, a nagyvárosokban viszont ez az arány lényegesen alacsonyabb volt, Budapesten mindössze 47 százalék.

Egy átlagos magyar lakás mérete 2024-ben 91 négyzetméter volt, ez elmaradt a 103 négyzetméteres európai átlagtól. A legnagyobb, 140 négyzetméter feletti átlagos lakások Cipruson, Belgiumban és Luxemburgban voltak, míg a rangsor másik végén Románia, Litvánia és Észtország állt, délkeleti szomszédunknál a 60 négyzetmétert sem érte el az átlag alapterület.

A lakáspiacota kínálat alakulása is befolyásolja
Fotó: DepositPhotos.com

Nagy a lakástulajdonosok aránya

Régóta ismert, hogy a magyarok legszívesebben saját lakásban élnek, ezt támasztják alá a 2024-es adatok is. Itthon ugyanis az emberek 92 százaléka tulajdonosként élt a lakóhelyén, ebből 13 százalék a jelzálogjoggal terhelt lakott lakások aránya. A 92 százaléknál magasabb arányt csak Romániában és Szlovákiában láthattunk. A piaci bérlők aránya mindössze 4 százalék volt, ez is a legalacsonyabbak között volt az Európai Unióban. Európában a legkisebb arányban a németek laktak saját tulajdonú lakásban, náluk – egyedüliként – a többség bérlő volt 2024-ben a lakóhelyén.

A magyar lakásépítési adatok (kiadott építési engedélyek és épített lakások) száma régóta nagyon alacsony, Európában tavaly a tízezer lakosra jutó építési engedélyekben csak Olaszország és Németország volt mögöttünk a rangsorban, míg az épített lakások számában az EU utolsó helyén álltunk. 2024-ben Magyarországon 8112 lakást vállalkozások, 5046-ot pedig magánszemélyek építettek, ez 2016-17 óta a legalacsonyabb szám volt a két típus esetében.

Már nem gáz a fűtés

Érdekesség, hogy az új lakások közül a legtöbb ma már nem gázzal fűtött, hanem elektromos hőszivattyúval rendelkezik, de még mindig második helyen áll a gáz. A 2023-as 45 százalékról 33 százalékra csökkent a gázfűtéses lakások aránya az építéseken belül, vagyis egyértelműen teret hódít a környezetbarátabb és hatékonyabb technológia.

A budapesti lakáspiac vezet

A legnagyobb forgalmat 2024-ben is a budapesti lakáspiac bonyolította, közel 30 ezer lakóingatlan cserélt gazdát a fővárosban. A második helyen áll az Észak-Alföldi régió, míg a harmadikon a Dél-Alföld. Ezer lakásra vetítve a Pest régióban 23 eladás esett, míg Budapesten ez a mutató 34, országos átlagban pedig 28 volt. A többi régióban az ezer lakásra jutó lakástranzakciók száma viszonylag kiegyenlítetten alakult, 25-28 között volt. Pest régió alacsonyabb lakáspiaci forgalma szempontjából meghatározó, hogy a területen kiemelkedően magas a családi házak aránya és ezek piaci forgási sebessége alacsonyabb a társasházi lakásokénál – teszi hozzá magyarázatként a KSH.

A lakásárak 2024-ben is tovább emelkedtek, érdekesség viszont, hogy volt két olyan megyeszékhely, ahol az átlagos újlakás-ár alacsonyabb volt, mint 2023-ban. Tatabányán 48,8-ról 46,4 millióra, míg Egerben 50,2 millióról 49 millióra csökkent az átlagos ár. Az átlagos négyzetméterár viszont Békéscsaba kivételével minden megyeszékhelyen emelkedett. Budapesten ugyanakkor több olyan kerület is volt, ahol alacsonyabb volt az új lakások átlagos négyzetméterára, mint 2023-ban, ám ez természetesen függ attól is, hogy az adott évben éppen milyen új lakásprojekt értékesítése zajlik.

A kormány all-int tett a béketárgyalásokra

Az újabb gyenge GDP-adat láttán ugyan nem viszik lejjebb az 1 százalékos növekedési előrejelzésüket, ám beismeréssel ér fel, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a már ismert narratívával reagált: amíg nem ér véget az orosz-ukrán háború, a magyar gazdaság bővülése sem lehet acélos. A hazai makrogazdasági elemzők már nem ennyire szemérmesek: még a legoptimistábbak sem várnak 0,5 százaléknál magasabb GDP-növekedést, ami a 2024-es év 0,6 százalékos rátája miatt visszaesést jelenthet – szemben az Orbán Viktor által az év elején belengetett repülőrajttal.

Itt a lesújtó hír: végleg búcsút inthet a kormány az idei álmának

A Központi Statisztikai Hivatal friss közlése szerint ugyanis a bruttó hazai termék (GDP) az év első háromnegyedében a naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint mindössze 0,2 százalékkal nőtt, miközben a kormány az egész évre 1 százalékos bővülést prognosztizál még ma is.

Matolcsy György új alapítványa váratlan helyre költözött

Matolcsy György nagyravágyó alapítványa csendben kiköltözött a Várból

 Az Eurázsia Pénzügyi Központjáért Alapítványt már új címen kell keresni.

Megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének türelmes hitelezői

Megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének a türelmes hitelezők

Homlok Zsolt cégének áprilisig maradt ideje, hogy rendezze a tartozásait.

export,import

A külkereskedelmi számok mögé néztünk, és nem lettünk tőle boldogok

Ránézésre erősen indította a szeptembert a hazai külkereskedelem. Az export és az import is bővült, miközben a többletünk még mindig meghaladja az 500 millió eurót. A számok mögé nézve már nem ennyire pozitív a kép, továbbra is inkább a reménykedésé a főszerep.

Komoly házi feladatot kapott Szijjártó Péter

Komoly házi feladatot kapott Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszternek a felemás szeptemberi külkereskedelmi adatokat kell értékelnie.

Lázár János nagyot ígért a nőknek

A miniszter teljes szja-mentességet vizionál minden anyának. 

Oszkó Péter: A Fidesz propagandagépezetének semmilyen eszköze nem fogott a Tisza Párton

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója az október 27-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 86. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Most nem lesz elég, ha Orbán Viktor felhívja Donald Trumpot

Most nem lesz elég, ha Orbán Viktor felhívja Donald Trumpot

A múlt héten az Egyesült Államok nagyon kemény intézkedést hirdetett meg: azokat a cégeket, amelyek még november végén is vásárolnak olajat a két legnagyobb orosz iparági vállalattól, kizárják a dollárelszámolási rendszerből. Ez Magyarország számára is feladja a leckét, pedig lett volna 3,5 évünk diverzifikálni az olajvásárlásunkat.

27 kilométer vasutat épít a kormány Ferihegyre, de a Köki marad

27 kilométernyi vasutat építene a kormány Ferihegyig, de a Köki marad

Lázár János és Nagy Márton az Mfor kérdésére beszéltek az új repülőtéri vasút nyomvonalának részleteiről, és azt is elmondták, mekkora szakaszon fognak a föld alatt járni a vonatok. Az építési és közlekedési miniszter hatsávos autópályát is építene, a nemzetgazdasági miniszter szerint pedig a turizmus akár a magyar GDP 18 százalékát is kiteheti majd, ha megvalósulnak a fejlesztések.

