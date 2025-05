Szomorú tény: ugyanott állunk, mint az árrésstop előtt

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Ami nem változott: továbbra is a Magyar Nemzeti Banké a hatodik legmagasabb jegybanki alapkamat. Ami immár hét hónapja állandó, 6,5 százalék. Mivel pedig eközben az infláció lassult, a kettő eredőjeként a hazai visszatekintő reálkamat nőtt, a márciusi 1,8-ról áprilisra 2,3 százalékpontra. Ez európai összevetésben a hatodik legmagasabb érték, miközben egy hónappal korábban még a tizedik volt – mutat rá a Privátbankár Európai Inflációs Körkép.

Ezzel szemben a 4,2 százalékos áprilisi magyar ráta hajszálra ugyanoda volt elegendő, mint a 4,7 százalékos márciusi, vagyis még a 0,5 százalékpontos havi csökkenés sem volt elegendő ahhoz, hogy akár egy helyet is előrelépjünk – derül ki a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképéből, amely a cikkünk megjelenéséig közzétett adatok összevetése alapján készült. Ebből ugyanis az derül ki, hogy az öreg kontinens 39 országából mindössze hétben volt magasabb az éves fogyasztóiár-index áprilisban, mint nálunk.

Hiába lett az áprilisi éves infláció viszonylag nagyobb mértékben, 0,5 százalékponttal alacsonyabb a márciusinál, ez sem volt elég arra, hogy európai összevetésben akár egyetlen helyet is előrelépjünk.

