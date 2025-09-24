Szorongva várhatja Orbán Viktor Trump hívását

Donald Trump vámok „nagyon erős” körét helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, de ehhez Európától is hasonlóan hatásos lépéseket vár – az amerikai elnök erről az ENSZ Közgyűlésének általános vitáján tartott felszólalásában beszélt kedden New Yorkban.

„Arra az esetre, ha Oroszország nem áll készen, hogy megállapodjon a háború befejezéséről, az Egyesült Államok teljes mértékben felkészült vámok nagyon erős körének bevezetésére, amelyek megállítanák a vérontást, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsan”

- fogalmazott Donald Trump.

Az elnök kifejtette: ahhoz, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan intézkedéseket kellene megtenniük, mint, amelyeket az Egyesült Államok tervez.

Donald Trump felszólalásában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy India és Kína, mint az orosz energiahordozók elsőszámú vásárlói, az elsődleges finanszírozói az Oroszország által viselt háborúnak.

Az amerikai elnök megismételte, hogy az ukrajnai háború lezárásának elérését sokkal könnyebbnek gondolta, amit arra alapozott, hogy mindig jó kapcsolatokat ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Egyben megismételte azt a véleményét, hogy az orosz-ukrán háború soha nem tört volna ki, amennyiben 2022-ben ő az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump az ENSZ-közgyűlés keretében rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A tárgyalás előtt arra az újságírói kérdésre, hogy mi lenne az üzenete Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, aki elutasítja az orosz olajvásárlás leállítását, Donald Trump azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök a barátja, akivel nem beszélt erről, majd kilátásba helyezte, hogy beszél Orbán Viktorral az energiavásárlásról. Az amerikai elnök kifejtette, hogy úgy látja, amennyiben beszélnének, Magyarország léphet az orosz energiavásárlás leállításának irányában.

Az amerikai elnök ezt követően hozzátette, „azt hiszem ezt fogom tenni”, utalva egy lehetséges egyeztetésre közte és Orbán Viktor között.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megbeszélés előtt közölte, arról szeretne beszélni az amerikai elnökkel, miként lehet elérni, hogy bizonyos európai országok leállítsák az orosz kőolaj- és földgáz-vásárlást. Megemlítette, hogy erről a kérdésről is tárgyalt a közelmúltban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és kifejtette, hogy értelmezése szerint Szlovákiának alternatív energiabeszerzési forrásokra lenne szüksége, amivel kiválthatja az orosz energiahordozókat. Az ukrán elnök hozzátette, azt nem tudja, hogy Magyarország egy ilyen lehetőségre készen áll-e.

Donald Trump elnök kétoldalú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is, aki egyetértését hangoztatta az amerikai elnökkel abban, hogy Európa teljes mértékben megszüntesse az orosz energiahordozók vásárlását. A brüsszeli politikus azt hangoztatta, hogy Európa már jelentősen csökkentette gázellátását Oroszország felől, teljes mértékben megszüntette az orosz szén vásárlását, és a kőolaj-beszerzés is jelentősen visszaesett orosz forrásokból. Egyben hozzátette, hogy az Európai Unió szankciókat tervez azokra a kikötőkre, ahol az orosz cseppfolyósított földgáz Európába érkezik, valamint vámot szándékozik kivetni az Európába érkező orosz kőolajra is.

Magyar reakció

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni

- írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A miniszter posztjához mellékelte az Indexen kedden megjelent cikket, amely szerint Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.

Az amerikai elnök a cikk szerint közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog a barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszkij úgy reagált, szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.

(MTI)