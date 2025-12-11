Szorul a hurok: több fronton is eljárás indult Magyarország ellen

3p
Több területen is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság ma kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen – írja a 444.hu.

Az egyik eljárás a médiával kapcsolatos ügyekben indul: a Bizottság szerint Magyarország nem tartja be a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló uniós rendelet és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv előírásait.

A második ügycsoport az élelmiszerekre és háztartási cikkekre bevezetett árréskorlátozásokról szól. A Bizottság szerint a magyar kormány olyan árréskorlátozásokat vezetett be, amelyek hátrányosan érintik a nem magyar tulajdonú cégeket, miközben a magyar vállalkozások egy részére nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok. Az egyik eljárás az élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi értékesítésére bevezetett szigorú árréskorlátokat kifogásolja, a másik pedig a drogériákban árult nem élelmiszer jellegű termékekre vonatkozó hasonló előírásokat.

A harmadik eljárás a nemzetközi választottbírósági ügyekre vonatkozik. Az EU jog szerint uniós befektetők és tagállamok közötti vitákat nem lehet nemzetközi választottbíróság elé vinni. A Bizottság szerint azonban a magyar államhoz köthető MOL és leányvállalatai olyan lépéseket tettek, amelyek megsértik ezt a tilalmat.

A megújuló energia kapcsán is figyelmeztetés érkezett: Magyarország – több más uniós országgal együtt, köztük Görögországgal, Franciaországgal, Olaszországgal, Ciprussal, Máltával, Lengyelországgal és Portugáliával – még nem ültette át teljeskörűen az EU megerősített szabályait, amelyek a zöldenergia terjedését hivatottak felgyorsítani. A Bizottság ezekben az ügyekben is lépéseket vár – számolt be róla a 444.hu.

Mit mond a minisztérium?

„Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel a multik pártján áll” – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottság döntése után. Szerintük a brüsszeli bizottság most az árréscsökkentést támadta meg, azt az intézkedést, amely a multik indokolatlan áremeléseit fékezte meg, és érezhetően levitte az árakat. A tárca hozzátette: az árréscsökkentés működik — az érintett élelmiszerek átlagosan 20–24 százalékkal, a drogériai termékek pedig több mint 27 százalékkal lettek olcsóbbak.

„Az árréscsökkentést 2026. február 28-ig meghosszabbítottuk, és december 1-jétől további 13 termékkategóriára terjesztettük ki, mert ez szolgálja a magyar családok érdekét. Ma kiderült, hogy Brüsszel továbbra is a multik érdekeit képviseli, és újabb pénzeket akar behajtani Ukrajna és a háború finanszírozására. A kormány kész megvédeni az árréscsökkentést a brüsszeli eljárással szemben” – jegyezték meg. 

