Szorul a hurok: több fronton is eljárás indult Magyarország ellen

Az Európai Bizottság ma kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen – írja a 444.hu.

Az egyik eljárás a médiával kapcsolatos ügyekben indul: a Bizottság szerint Magyarország nem tartja be a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló uniós rendelet és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv előírásait.

A második ügycsoport az élelmiszerekre és háztartási cikkekre bevezetett árréskorlátozásokról szól. A Bizottság szerint a magyar kormány olyan árréskorlátozásokat vezetett be, amelyek hátrányosan érintik a nem magyar tulajdonú cégeket, miközben a magyar vállalkozások egy részére nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok. Az egyik eljárás az élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi értékesítésére bevezetett szigorú árréskorlátokat kifogásolja, a másik pedig a drogériákban árult nem élelmiszer jellegű termékekre vonatkozó hasonló előírásokat.

Kapcsolódó cikk Könyörög az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy legyen vége az árrésstopnak Novemberre ígérte a kormány a döntést.

A harmadik eljárás a nemzetközi választottbírósági ügyekre vonatkozik. Az EU jog szerint uniós befektetők és tagállamok közötti vitákat nem lehet nemzetközi választottbíróság elé vinni. A Bizottság szerint azonban a magyar államhoz köthető MOL és leányvállalatai olyan lépéseket tettek, amelyek megsértik ezt a tilalmat.

A megújuló energia kapcsán is figyelmeztetés érkezett: Magyarország – több más uniós országgal együtt, köztük Görögországgal, Franciaországgal, Olaszországgal, Ciprussal, Máltával, Lengyelországgal és Portugáliával – még nem ültette át teljeskörűen az EU megerősített szabályait, amelyek a zöldenergia terjedését hivatottak felgyorsítani. A Bizottság ezekben az ügyekben is lépéseket vár – számolt be róla a 444.hu.

Mit mond a minisztérium?

„Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel a multik pártján áll” – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottság döntése után. Szerintük a brüsszeli bizottság most az árréscsökkentést támadta meg, azt az intézkedést, amely a multik indokolatlan áremeléseit fékezte meg, és érezhetően levitte az árakat. A tárca hozzátette: az árréscsökkentés működik — az érintett élelmiszerek átlagosan 20–24 százalékkal, a drogériai termékek pedig több mint 27 százalékkal lettek olcsóbbak.