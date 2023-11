Sztár állások sztár jelölteknek: megérkezett az Asteria Search, az új specializált fejvadász cég

A fejvadászcég elsőrorban a média, telekommunikáció, ingatlan és megújuló energia szektorokra specializálódik.

A görög mitológiában az Asteria jelentése csillagok, csillagfényesség számos különböző mitológiai karakterhez kapcsolódik, az Asteria Search célja pedig a kiemelkedő tehetségek felkutatása.

Hangsúlyos ígéret, hiteles alapítóktól

Az új fejvadászcég erős hangsúlyt fektet a kelet-közép-európai régióra. Mély szakmai és iparági ismereteiket, aktív és nagy hálózatukat, valamint határokon átnyúló kapcsolataikat ötvözve nyújtanak vezetői kiválasztás, valamint toborzási szolgáltatásokat – mindezekre a garancia az alapítók személye, akik nem mások, mint Kolb Iván, az HBO, valamint Viasat televíziós márkák korábbi értékesítési vezetője, valamint Frido Diepeveen, fejvadász, a Randstad korábbi kereskedelmi igazgatója.

A két szakember 2010 óta dolgozik együtt ezeken a területeken. Kolb Iván közel két évtizedes multinacionális környezetben eltöltött idő után pedig elérkezettnek látta a pillanatot, hogy megszerzett tudását tovább kamatoztva, Frido Diepeveennel együtt elindítsa új butik fejvadászcégüket.

Az alapítókról:

Kolb Iván, az Asteria Search társalapítója és ügyvezető partnere közel húsz évnyi iparági tapasztalattal rendelkezik, a legnagyobb vállalatoknál dolgozott különböző szektorokban, ideértve a lineáris televíziózást, telekommunikációt, outsourced ügyfélszolgálat, valamint toborzás-kiválasztás szektorokat. Több mint egy évtizedet töltött kereskedelmi vezetői pozíciókban, hasznos ismereteket és betekintést szerezve különböző iparágak belső működésébe. Ezen alapokra építve tért át a toborzás és vezetői kiválasztás világába.

Frido Diepeveen, társalapító, holland-magyar gyökerekkel rendelkező fejvadász szakember. Élete felét Hollandiában, a másik felét pedig Magyarországon töltötte, így lehetősége volt megismerni mindkét ország egyedi kultúráját és sajátosságait. Az emberek összekapcsolásához való szenvedélye és vállalkozói szelleme vezetett el ahhoz, hogy egy rendkívüli utazásra induljon a toborzás területén. 2005 óta teljesen elmerült ebben a dinamikus és folyamatosan változó iparágban, amely nemcsak szakmája, hanem életen át tartó szenvedélye is lett.

Kolb Iván és Frido Diepeveen, az Asteria Search társalapítói.

Csillag a fejvadászok között

Felmerül a kérdés, hogy egy olyan piacon, ahol már számos cég tevékenykedik, miben tud újat nyújtani a frissen érkező Asteria Search. Az alapítók saját bevallásuk szerint is valós, szektor specifikus ismeretekkel és hálózattal rendelkeznek, amelybe iparági vezetők és kiemelt szakemberek is beletartoznak. Emellett az Asteria Search több mint 10 nyelven beszélő, széleskörű, 35 országból szerzett piaci ismeretekkel felvértezett csapata nemcsak Magyarországon nyújt szolgáltatást, hanem külföldön is: többek között már Spanyolországban, Lengyelországban és a Baltikumban is – az itteni tevékenységet számos komplex, sikeresen betöltött pozíció dicséri.

Kivételes szolgáltatást nyújtunk azáltal, hogy valóban ismerjük az adott szegmenseket, melyekben szolgáltatunk, jól és hitelesen értjük mind a jelöltek, mind az ügyfelek elvárásait.

– mondta el Kolb Iván lapunknak.

Mely szektorokban?

Az Asteria Search négy szektorra specializálódik - ezek mindegyike kézenfekvő az alapítók szakértelmét és személyes szenvedélyét figyelembe véve.

A média és a telekommunikáció világában Kolb Iván több mint 10 éves tapasztalata és ismertsége a biztosíték arra, hogy a fejvadászcég sikerrel mélyül el a specializációban, hiszen az alapító jól ismeri a TV, streaming és telekommunikációs szektorokat és azok szereplőit, valamint aktív, személyes hálózattal bír a kommunikációs, reklám és média ügynökségek, illetve sales house-ok világában is.

Az ingatlanszektort illetően a holland-magyar fejvadász szakember, Frido Diepeveen amellett, hogy 2005 óta foglalkozik ingatlan fejvadászattal, maga is 20 éve ingatlanbefektető, és Kolb Ivánnal közösen itthon és külföldön is sikeresen oldottak meg számos specialista és executive search megbízást. Az ezen a téren megfelelő szakembert kereső cégek számára garancia, hogy az Asteria Search csapata otthonosan mozog a fejlesztés, üzemeltetés, valamint az ügynökségek világában, ráadásul szakértői hálózattal rendelkezik műszaki, értékesítés, valamint befektetés és vagyonkezelés területen is.

Végül jelenkorunk egyik legfontosabb szektora, a megújuló energia, amely a cég alapítóinak is szívügye, saját bevallásuk szerint is nagyon elkötelezettek a környezettudatosság iránt. Mindezt bizonyítja az is, hogy korábbi közös együttműködéseikből adódóan számos szakembert helyeztek el a szektorban, és kiemelt tudással és kapcsolathálózattal rendelkeznek többek között a napenergia piac vonatkozásában.

Kiemelkedő tehetségek, szakértői segítség

Ha olyan, valóban elkötelezett fejvadászokra van szüksége, akik nem csak a HR, hanem üzleti oldalról is értik vállalkozása igényeit, az Asteria Search gyors, hatékony és szakértői szolgáltatást nyújt a média, telekommunikáció, ingatlan és megújuló energia szektorokban.