Szupervasárnap: olyat villantottak Szoboszlaiék, amit ritkán látni

A hétköznapi program első felében az RTL a ’Házasodna a gazda’ záróepizódjaival készült, a közönség például azt követhette végig, hogy kit választ végül Anna gazda. A közkedvelt széria aktuális évadjára ezúttal sem lehetett panasza a csatornának, hiszen utolsó hetében is 520 ezer feletti átlagos nézettséget tudott hozni a teljes lakosság körében. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontosnak számító 18-49 évesek korcsoportjában pedig 191 ezres átlaggal és 17,7 százalékos közönségaránnyal búcsúzott: ez szintén nem rossz eredmény.

A csatorna kevésbé lehet elégedett a végül Viki győzelmével záruló ’Survivor – A generációk harca’ teljesítményével, hiszen a túlélőshow utolsó hetében sem tudott igazán maradandót alkotni, és egy acélosnak nem igazán nevezhető, 315 ezres átlagnézettséggel fejezte be pályafutását. A műsor a fiatalabbakat sem hozta lázba, a kiemelt kereskedelmi korcsoportban egy gyengécske 112 ezres átlagnézőszámra és 12,7 százalékos közönségarányra futotta.

Ázsia Expressz, az amerikai kontinensen

A TV2 hétköznapi húzóműsora is elbúcsúzott a 46. héten, az ezúttal Közép-Amerikában kalandozó Ázsia Expressz győztese Kucsera Gábor és Tóth Dávid lett: a széria utolsó napjaiban 672 ezres átlagnézettséggel zárt, ezzel minden bizonnyal a csatorna is elégedett lehetett. Az utazgatós celebvetélkedőt a 18-49 éves korcsoport is szerette: mindez adásonként 216 ezres, a szegmensben elért átlagnézettségre, és kifejezetten jónak számító, 20 százalék feletti közönségarányra volt elég.

A program második felében érkező, sztárpárok vetélkedőjét hozó Párharc a párhuzamosan futó Survivort le tudta nyomni a teljes lakosság körében elért 373 ezres átlagnézettségével, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportba tartozók körében 124 ezres nézőszámot és 15,4 százalékos közönségarányt tudott felmutatni.

Mindent vitt a magyar válogatott

A héten különösen érdekesen alakultak a nézettségi adatok a sportesemények szempontjából, ugyanis a hétvégi szuperprodukciók sem tudtak versenyezni a magyar válogatottal. A hosszabb ideje veretlen magyar csapat vasárnap már tét nélküli jutalomjátékot játszhatott Montenegró ellen, a végül 3-1-es hazai győzelemmel záruló meccsen Szoboszlai Dominik két góllal brillírozott:

a teljes lakosság körében legnézettebb műsor ez a meccs lett, hiszen 865 ezren ültek a képernyők előtt. A 18-49-es korcsoportban elért 282 ezer néző és brutális, 37,6 százalékos közönségarány is kiugró eredmény, ez azonban itt nem volt elég a heti győzelemre.

Említésre méltó még, hogy Forma-1-es futamot is rendeztek, idén először Las Vegasban, ahol a már világbajnok, idén mindenkihez képest más szinten versenyző Max Verstappen húzta be a győzelmet, ezt 284 ezren nézték.

Bokszoló és táncoló celebek

Az RTL szombati programjában mostanában leginkább csak gyengélkedő ’The Voice – Magyarország hangja’ véget ért, az egyébként a döntőben zseniálisan éneklő Szakács Erika győzelmével záruló tehetségkutató fináléja csak 343 ezres nézettséget tudott – ennek fényében nem valószínű, hogy a csatorna egyhamar újból előveszi majd a formátumot.

A párhuzamosan futó ’Dancing With The Stars – Mindenki táncol’ nagyon könnyedén nyerte a napot, és 821 ezres nézettségével messze a szombat legjobban teljesítő műsora lett, így a TV2-nek nem akadt oka panaszra.

Az igazi összecsapás azonban vasárnapra maradt, hiszen mindkét csatorna erre a napra tartogatott két nagyágyút: az RTL-en lassan az elődöntőkhöz érkező Sztárbox továbbra is a közönség kedvence, és 757 ezres nézettséggel köszönt be. A pofozkodós celebműsort a fiatalabb korcsoport is imádja, a héten egyedüliként tudott 374 ezres nézettségével és több mint 30 százalékos közönségarányával a szegmensben ilyen szintre kerülni, így könnyedén megnyerte a heti versenyt is.

Végéhez közeledik a ’Sztárban sztár leszek!’ is, a TV2 mindig jól teljesítő átalakulóshowja 779 ezres nézettséget tudott ezúttal, igaz, a 18-49 évesek körében 215 ezres nézőszámával és 17,8 százalékos közönségarányával csúnyán kikapott a párhuzamosan futó Sztárboxtól.

Így alakult a heti összecsapás

A Házasodna a gazda és a Sztárbox kis túlzással egyedüliként gondoskodott arról, hogy nem lett sokkal nagyobb a különbség a 46. héten a csatornák között, hiszen az RTL többi műsora nem igazán tudott kiugró eredményt hozni. Számszerűsítve mindez azt jelenti, hogy a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában tehát a TV2 vitte el a pálmát, és 17,8 százalékával megelőzte az RTL által elért 17,2 százalékot.