Takarékosabb üzemmódra vált az MNB, jönnek a leépítések

A működési költségek mérséklése és a hatékonyság növelése érdekében a jegybank 15 százalékkal csökkenti munkavállalói állományát, az elbocsátott munkavállalók újbóli elhelyezkedését célzott programmal segíti. A módosítások jelentős megtakarítást és nagyobb hatékonyságot eredményeznek, miközben továbbra is garantált marad a biztonságos működés. (MTI)

