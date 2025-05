Talán csökkenhet végre a lakásdrágulás tempója?

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A szezonális hatások miatt kínálati oldal is csökkent áprilisban, 4 százalékkal kevesebb eladásra szánt lakást és házat hirdettek meg – közölték. Január eleje és április vége között 137 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel, és az ingatlan.com oldalán jelenleg elérhető 210 ezer hirdetésből több mint 131 ezer szól eladó lakóingatlanról, ami az év eleji erős kereslet miatt 11 százalékkal marad el a tavaly májusi kínálati szinttől.

Ennél is lehet még feljebb.

Kapcsolódó cikk Vérfagyasztó ponthoz érkezett a lakáspiac Budapesten Ennél is lehet még feljebb.

Kiemelték, hogy az április kereslet mérséklődése elsősorban a befektetési célú vásárlók aktivitásának csökkenésével magyarázható, de a bázishatás is szerepet játszott, mivel tavaly márciusra esett a húsvét. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta: az év elején a keresletet felpörgető befektetési céllal vásárlók többsége már megtalálta a keresett ingatlanát.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!