Tankolna? Alaposan mérlegelje, mikor teszi

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik – közölte oldalán a Holtankoljak.hu.

Egyre rosszabb lesz?

Várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten. Erre már korábban is sok iparági szereplő felhívta a figyelmet, most pedig akár valóra is válhatnak a baljós előrejelzések.

Kapcsolódó cikk Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben Nagy számban sorakoztak fel a hajók.

Március másodikán az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 565 Forint/liter

Gázolaj: 590 Ftorint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>