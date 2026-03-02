1p
Tankolna? Alaposan mérlegelje, mikor teszi

Rendkívüli folyamat elején lehetünk, ami az árakat illeti.

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik – közölte oldalán a Holtankoljak.hu.

Egyre rosszabb lesz?

Várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten. Erre már korábban is sok iparági szereplő felhívta a figyelmet, most pedig akár valóra is válhatnak a baljós előrejelzések. 

Március másodikán az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 565 Forint/liter
  • Gázolaj: 590 Ftorint/liter 

 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

